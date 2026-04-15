보스, 호주 오픈 공식 의류 후원사 참여…2027년부터 글로벌 협업 전개

사진=보스

독일 휴고보스 그룹의 프리미엄 라이프스타일 브랜드 보스(BOSS)가 2027년부터 호주 오픈(Australian Open)의 공식 의류 후원사(Official Lifestyle Outfitter)로 참여하는 파트너십을 발표했다고 15일 밝혔다.

스포츠와 문화의 새로운 흐름을 겨냥한 이번 협업은 글로벌 무대에서 브랜드 경험을 확장하기 위한 전략적 프로젝트다.

브랜드에 따르면 보스는 첫 서브부터 마지막 챔피언십 포인트까지 이어지는 경기 전반에서 정교한 테일러링과 스포츠 감성을 결합한 스타일을 선보인다. 이를 통해 세계 최고의 스포츠 무대에서 차별화된 프리미엄 경험을 제공할 계획이다.

이번 파트너십은 보스와 호주 오픈이 공유하는 ‘야망, 퍼포먼스, 자신감’이라는 공통 가치를 기반으로 한다. 보스 문화 전략의 핵심 프로젝트로 추진되는 이번 협업은 폭넓은 팬층과의 소통을 강화하는 플랫폼 역할을 하게 된다. 보스는 컬렉션과 앰버서더를 통해 브랜드 가치를 전 세계에 효과적으로 전달할 방침이다.

휴고 보스(HUGO BOSS)의 CEO 다니엘 그리더(Daniel Grieder)는 “세계에서 가장 역동적이며 글로벌한 관심을 받는 스포츠 이벤트 중 하나인 호주 오픈과 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다”라며, “이번 협업은 탁월함, 혁신, 그리고 특별한 경험 창출이라는 동일한 가치를 공유하는 두 브랜드의 자연스러운 만남이다. 테니스는 보스의 DNA와도 같다. 따라서 이번 파트너십은 스포츠와 라이프스타일, 글로벌 팬 소통의 접점에서 브랜드 입지를 더욱 강화하려는 우리 전략의 중요한 이정표가 될 것이다”라고 밝혔다.

사진=보스

테니스 오스트레일리아의 CEO 크레이그 타일리(Craig Tiley)는 “호주 오픈은 항상 훌륭한 테니스 경기 그 이상의 의미를 지녀왔다. 이는 분위기, 혁신, 그리고 전 세계 메이저 스포츠 이벤트의 기준을 세우는 것에 관한 것”이라며, “보스는 스포츠와 스타일 분야에서 완벽한 자격을 갖춘 글로벌 브랜드이며, 우리는 함께 대회가 보여지는 방식과 느낌, 그리고 전 세계 팬들과 소통하는 방식을 강화해 나갈 것이다”라고 덧붙였다.

보스는 호주 오픈의 공식 의류 후원사로서 대회의 시각적 정체성을 새롭게 정의한다. 최대 4,000명의 스태프와 운영 요원, 심판, 볼키즈의 의상을 전담하며 대회 시작부터 브랜드 특유의 자신감 넘치는 스타일을 선보일 예정이다. 그 결과 멜버른 파크 전역에는 현대적이고 통일된 미학이 구현된다. 세련된 색조와 보스의 테일러링 노하우, 그리고 멜버른의 기후를 고려한 기능성 실루엣이 조화를 이루며, 이는 대회의 역동적인 에너지와 맞물려 새로운 토너먼트 스타일을 제시한다.

보스 브랜딩은 상징적인 로드 레이버 아레나(Rod Laver Arena)를 포함한 경기장 전반에 노출된다. 경기장 밖에서도 협업은 확장된다. 독점적인 레플리카 팀웨어와 굿즈, 오프 코트 캡슐 컬렉션이 출시되며, 전용 팝업 스토어와 몰입형 팬 이벤트, 다양한 특별 행사가 ‘해피 슬램(The Happy Slam)’ 전역에서 전개된다. 또한 온·오프라인 스토어에서는 영향력 있는 스토리텔링과 엄선된 프로젝트를 통해 멜버른의 밝은 에너지를 전 세계 테니스 팬들과 공유할 예정이다.

보스의 테니스 관련 활동은 1980년대 데이비스 컵(Davis Cup) 15년 후원을 통해 시작됐다. 최근에는 테일러 프리츠(Taylor Fritz), 마테오 베레티니(Matteo Berrettini), 노마 노하 아쿠구에(Noma Noha Akugue), 엘라 자이델(Ella Seidel) 등을 브랜드 앰버서더로 영입했으며, 2022년부터는 ATP 250 토너먼트인 슈투트가르트 ‘보스 오픈’의 타이틀 스폰서로 참여하고 있다.

보스는 이번 파트너십을 통해 세계적인 테니스 무대에서 브랜드 입지를 공고히 하는 동시에, 스포츠와 문화의 접점에서 글로벌 스타일을 선도하는 패션 브랜드로서의 위상을 강화해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]