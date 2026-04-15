믿보 아이유, 걸크러시 넘치는 ‘예비 대군부인’ 변신…계약결혼 본격 시작

아이유가 승률 100% 승부욕의 화신 성희주 역으로 강렬한 걸크러시를 선사하고 있다.

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/ 연출 박준화, 배희영/ 기획 강대선/ 제작 MBC, 카카오엔터테인먼트)에서 아이유가 한계를 넘어서려는 재벌 성희주 캐릭터의 적극적 행보를 매력적으로 그려내며 시청자들의 몰입감을 높이고 있다.

극 중 성희주는 평민에 서출이라는 신분적 한계를 겪으면서도 이에 굴하지 않고 꿋꿋이 자리를 지켜내는 강인한 면면들로 시선을 사로잡았다. 신분을 언급하며 깎아내리는 사람들의 험담에도 지지 않고 미소로 맞받아치는 것은 물론 불공평한 기회에 분노하더라도 돌파구를 찾아내는 등 강한 집념과 승부사 기질을 드러냈다.

또한 목표를 이루기 위해 끊임없이 도전하는 칠전팔기의 정신도 돋보였다. 이안대군의 계속되는 거절에도 포기하지 않고 줄곧 알현을 신청하고 끝내 ‘후배’라는 점을 어필해 이안대군을 만나며 남다른 끈기를 보여줬다.

특히 사람들의 관심을 적극적으로 이용해 이를 기회로 만들어내는 성희주의 남다른 능력이 빛을 발했다. 우연한 계기로 이안대군을 호텔에서 만난 이후 스캔들이 터지자 이안대군을 설득해 끝내 청혼 승낙을 받아내는 쾌거를 이뤘다. 때문에 자신이 정한 목표를 향해 스스로 길을 열어가는 성희주의 당찬 발걸음이 주목된다.

한계를 뛰어넘으려는 성희주의 거침없는 행보는 아이유의 열연으로 더욱 설득력을 더하고 있다. 대중의 관심을 즐기는 캐릭터의 성향을 맛깔스럽게 표현하며 캐릭터가 가진 당찬 매력을 돋보이게 할 뿐만 아니라 눈빛 연기로 원하는 것을 갖기 위해 노력해 온 성희주의 내면을 드러냈다. 또한 이안대군의 마음을 얻으려 노력하는 대목에서는 능청스러운 표정과 리듬감 넘치는 대사로 사랑스러운 에너지를 발산하며 시청자들의 입덕을 부르고 있다.

계약결혼의 본격적인 시작과 함께 성희주의 운명 개척기를 써 내려가고 있는 아이유의 활약에 기대가 모아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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