TXT ‘하루에 하루만 더’, 글로벌 통했다…19개 지역서 유튜브 인기 급상승 음악

투모로우바이투게더의 신보 타이틀곡 ‘하루에 하루만 더 (Stick With You)’가 글로벌 리스너들에게 통했다.

투모로우바이투게더가 지난 13일 발매한 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’ 타이틀곡 ‘하루에 하루만 더 (Stick With You)’는 15일 오전 8시 기준 일본(4위), 인도네시아(5위), 한국(14위), 영국(15위) 등 19개 국가/지역 유튜브 인기 급상승 음악에 올랐다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 한국, 라트비아, 싱가포르 등 8개 국가/지역 ‘데일리 톱 송’(4월 13일 자) 차트에 들었다.

‘하루에 하루만 더 (Stick With You)’는 공개 직후 멜론, 벅스, 지니 등 국내 음원 사이트 실시간 차트에 등장해 뜨거운 관심을 입증했다. 이후 13일 자 멜론 일간 차트(95위)에 안착했고 벅스에서는 정상을 찍었다.

일본에서도 반응이 뜨겁다. 타이틀곡은 발표 직후 라인뮤직 실시간 차트 정상에 오른 데 이어 14일 자 일간 송 차트 1위를 차지했다. 13일 자 오리콘 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’에는 3위에 자리했다.

신보는 ‘월드 와이드 아이튠즈 앨범’에서 이틀 연속 정상(4월 13~14일)을 지켰다. 발매 첫날 한터차트에서 135만 7029장 팔리면서 13일 자 일간 음반 차트 정상에 올랐다. 하루 판매량만으로 밀리언셀러를 달성한 것은 물론 7연속 초동(발매 후 일주일간 판매량) 밀리언셀러 기록을 세웠다.

투모로우바이투게더는 14일 미국 대중음악 시상식 ‘아메리칸 뮤직 어워드’(American Music Awards)가 발표한 후보 명단에서 ‘베스트 남성 K–팝 아티스트’(Best Male K-Pop Artist) 부문에 이름을 올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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