이번엔 맨유·토트넘 이적설 폴폴…'10경기 7골' 오현규를 향한 관심 “지켜보고 있다”

사진=베식타시 SNS 캡처

오현규(베식타시)를 향한 관심이 뜨겁다. 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문팀 이적설이 퍼지고 있다. 다만 튀르키예 매체들은 공신력이 떨어지는 만큼 실제 이적이 성사될지는 미지수다.

'파나틱', '예니아키트'를 비롯한 튀르키예 매체들은 지난 14일 EPL 맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼가 오현규를 지켜보고 있다고 보도했다. 매체들은 "한국인 공격수 오현규가 베식타시에서 눈부신 활약을 펼쳐 명문팀들의 관심을 사로잡았다"며 "그는 영입 당시 후보 공격수가 될 거라고 예상됐지만, 경기장에서 편견을 불식시켰다"고 전했다.

이어 "특히 맨유와 토트넘이 오현규를 예의주시하고 있다"며 "오현규의 가치는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서의 활약에 따라 크게 상승할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

오현규와 관련된 소식은 영국 현지로도 퍼져 나가고 있다. 토트넘 팬 커뮤니티 '토트넘 뉴스'는 튀르키예 매체들을 인용해 “토트넘은 좋은 가격에 오현규를 영입할 기회를 놓치지 않기 위해 신속히 움직일 전망”이라며 “과거 웨인 루니, 하메스 로드리게스, 파비오 칸나바로와 같은 선수들이 국제무대서 좋은 활약을 펼친 뒤 큰 무대로 진출했다. 오현규도 그 뒤를 따를 수 있다. 오현규의 영입은 한국과의 관계를 이어가는 계기가 될 수도 있다”고 전했다.

사진=베식타시 SNS 캡처

주가를 빠르게 올렸다. 오현규는 지난 2월 헹크(벨기에)를 떠나 튀르키예 프로축구 쉬페르리그 베식타시로 이적했다. 곧장 주전 자리를 꿰찼다. 입단 3경기 연속 골망을 가르며 눈도장을 찍었다. 리그와 컵 대회를 포함해 공식전 10경기 동안 7골 2도움을 몰아치며 튀르키예 무대를 흔들었다.

지난 11일 직전 경기였던 안탈리아스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 29라운드 홈 경기에선 입단 이후 처음 멀티골을 터뜨리기도 했다. 경기 종료 후 그는 "2골을 넣었지만 3~4골을 더 넣어야 했다. 가능한 모든 경기에서 골을 넣어 팀이 승리하는 데 이바지하고 싶다"고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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