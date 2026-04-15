‘높은 캐나다의 벽’ 신상우호, FIFA 시리즈 2차전서 10명 뛴 캐나다에 1-3 완패

사진=대한축구협회 제공

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 9위의 벽은 너무 높았다. 한국 여자 축구대표팀(19위)은 10명이서 뛴 캐나다를 무너뜨리지 못했다.

신상우 감독이 이끄는 한국 여자대표팀은 15일 브라질 쿠이아바의 아레나 판타날에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 시리즈 2026 2차전에서 캐나다에 1-3으로 졌다. 2연패다. 지난 12일 브라질에 1-5로 대패했던 한국은 캐나다전도 지며 2연패를 당했다. 오는 19일 같은 장소에서 잠비아(랭킹 65위)와 FIFA 시리즈 최종전을 치른다.

한국은 지난 브라질전과 비교해 선발 명단 5명을 바꿨다. 최전방에 손화연(강진스완스)이 서고 이금민(버밍엄), 박수정(AC밀란), 강채림(몬트리올로즈)이 2선에 기용했다. 중원은 정민영(오타와 래피드), 김신지(레인저스)가 맡고 포백 수비는 추효주(오타와 래피드), 노진영(문경상무), 이민화(화천KSPO), 김진희(경주한수원)가 책임졌다. 골키퍼 장갑은 우서빈(서울시청)이 꼈다.

한국은 전반 23분 캐나다의 에블린 빈스에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 이후 한국에게 운이 따랐다. 캐나다가 중앙 수비수 제이드 로즈가 백패스를 가로챈 손화연을 막다가 레드카드를 받았다. 수적 열세에 놓였다. 이 과정에서 프리킥을 얻은 한국은 김신지의 오른발 슈팅으로 동점골을 터트렸다.

한국은 수적 우위를 살리지 못했다. 오히려 캐나다의 매서운 기세에 눌렸다. 후반 15분 세트피스 찬스에서 캐나다의 바네사 질에게 헤더 추가골을 실점했다. 또 후반 25분에는 코너킥 상황에서 질에게 또다시 헤딩골을 내줬다. 총공세에도 캐나다의 골문은 쉽게 열리지 못했다. 결국 수적 우위에도 1-3 패배를 맞았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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