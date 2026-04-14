“9년 만에 근황 공개”…정선경, 일본서 전해진 깜짝 소식

사진 = 유튜브 채널 ‘오연수’

배우 정선경의 깜짝 근황이 공개됐다.

14일 유튜브 채널 ‘오연수’에는 “남편 출장 따라 온 도쿄 / 친구 만남(w정선경) / 아울렛 쇼핑”이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 오연수는 도쿄 여행 중 “도쿄에 올 때마다 만나는 친구가 있다”며 정선경과의 만남을 공개했다. 두 사람은 함께 점심을 즐기고 벚꽃길을 산책하며 여유로운 시간을 보냈다.

화면에 등장한 정선경은 환한 미소로 카메라를 향해 손을 흔들며 반가움을 전했다. 오랜 공백기가 무색할 만큼 변함없는 미모와 편안한 분위기가 눈길을 끌었다.

오연수는 “남편 따라 타국에서 엄마의 삶을 잘 살아가고 있다. 현재 일본에 살고 있다”며 정선경의 근황을 전했다. 이어 “지금 자기 삶에 만족하고 행복하다고 말하는 친구를 만나 나도 덩달아 행복해졌다”고 덧붙였다.

한편 정선경은 2017년 영화 ‘어느 날’ 이후 연기 활동을 중단한 상태다. 오랜만에 전해진 근황 소식에 팬들의 반가움이 이어지고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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