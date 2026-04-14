동물병원 찾은 송미령 장관… “반려동물 양육부담 완화할 것”

송미령 농식품부 장관이 14일 우리동생 동물병원에서 간담회를 가지고 있다. 농림축산식품부 제공

송미령 농림축산식품부 장관이 14일 서울 마포구의 ‘우리동생 동물병원’에서 간담회를 가지며 동물복지 정책 및 동물진료비 부담 완화 방안 등을 논의했다.

우리동생 동물병원은 조합원 참여를 기반으로 운영되는 사회적협동조합으로, 취약한 여건에 있는 반려가구를 지원하고, 책임 있는 반려문화 조성을 위한 교육 프로그램과 돌봄 서비스를 제공한다.

최근 김민석 총리 주재 반려동물 정책위원회를 통해 기존대로 농식품부가 반려동물을 포함한 동물보호 및 복지 업무의 주무부처 역할을 맡은 가운데 송 장관은 이날 병원 운영 현황과 주요 활동에 대한 설명을 듣고, 병원 내 게시중인 진료비 현황을 점검했다.

아울러 조합 운영진, 수의사 및 반려인 등과 간담회를 통해 의견을 청취했다. 동시에 반려동물 관련 사회 안전망 구축 필요성, 동물학대 처벌 실효성 제고, 반려동물 진료비 부담 완화를 위한 제도 개선 방향, 중동 사태 관련 반려동물 의료제품 수급관련사항 등 동물복지 정책 전반에 걸친 다양한 현안을 논의했다.

송 장관은 “반려동물 양육 가구 증가에 따라 진료비 부담 완화와 신뢰할 수 있는 동물의료 환경에 대한 국민적 요구가 높아지고 있다”며 “국민이 체감할 수 있는 수준의 제도 개선을 통해 반려동물 양육 부담을 완화하고 동물복지 수준을 지속적으로 제고하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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