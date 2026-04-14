“결혼 앞두니 달라졌다”… ‘문원♥’신지, 한층 성숙해진 분위기 [스타★샷]

사진 = 신지 SNS 계정

코요태 멤버 신지가 5월 결혼을 앞두고 한층 성숙해진 미모로 근황을 전했다.

신지는 14일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 신지 SNS 계정

사진 = 신지 SNS 계정

공개된 사진 속 신지는 어깨 라인이 드러나는 회색 니트를 입고 밝은 표정으로 카메라를 응시하고 있다. 날렵한 턱선과 또렷한 이목구비가 돋보이며 한층 더 성숙해진 분위기로 시선을 사로잡는다.

앞서 신지는 지난 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘프로포즈 받았습니다’라는 제목의 영상을 공개하며 예비 신랑 문원에게 프러포즈를 받은 사실을 알렸다. 당시 신지는 반지를 받은 뒤 “이런 이벤트 상상도 못했다”며 울음을 터뜨렸고, 문원 역시 눈물을 흘리며 “지금처럼만 옆에서 같이 행복하자”고 전하며 진심을 전했다.

한편 신지는 1981년생으로, 7세 연하인 문원과 지난해 6월부터 결혼을 전제로 교제해 왔다. 두 사람은 신지가 DJ로 활동했던 라디오 ‘싱글벙글쇼’를 계기로 연인으로 발전했으며, 오는 5월 결혼식을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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