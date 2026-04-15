[현장] 4년만에 ‘전역신고’ 은퇴 군견… “반려견 수업 받아요”

은퇴 군견으로 반려견으로서 견생2막을 꿈꾸는 유라. 박재림 기자

이 기사는 14일 반려견 행동교육기관 겸 유기견보호센터인 도그어스플래닛 김효진 대표 및 관계자와의 인터뷰를 바탕으로 이곳에서 지난달 말부터 생활 중인 은퇴 군견 출신 '유라'의 이야기를 유라의 시선으로 재구성 했습니다. <편집자 주>

멍멍! 저는 13살 말리노이즈 ‘유라’입니다. 오랫동안 군견으로 임무를 수행해서인지 은퇴하고 4년이 지났는데 여전히 말 끝은 ‘다나까’로 맺어야 할 것만 같아요, 하하.

저에게 2026년 3월24일은 절대 잊을 수 없는 날입니다. 하염없이 미뤄진 전역신고를 하고 마침내 사회로 나간, ‘민간견’이 된 날이거든요. 그날 부대를 나와 도그어스플래닛에서 생활하고 있죠.

은퇴 군견으로 반려견으로서 견생2막을 꿈꾸는 유라. 박재림 기자

군견은 보통 1살부터 ‘주특기’에 따른 훈련을 받으며 8~9살까지 활동합니다. 저는 2014년부터 수도방위사령부의 정찰견으로서 주로 실종자나 적의 흔적을 찾는 임무를 맡다 2022년 은퇴했어요.

우리나라에는 군견, 경찰견, 119구조견, 탐지견 등 국가봉사동물이 약 1100마리가 있는데 그중 10~15%가 매년 은퇴를 해요. 은퇴 후에는 일반 가정으로 입양되는 것이 가장 행복한 일이지만 아직 한국에서는 흔한 경우는 아니에요. 저 역시 은퇴 후 4년을 군대에서 계속 지냈죠.

처음 보는 기자의 손길에도 무서워하는 기색 없이 교감하는 유라. 박재림 기자

그러다 최근 도그어스플래닛에서 저를 입양해주셨습니다. 바깥 세상에서 지내며 ‘반려견 수업’을 받으면 충분히 일반 가정으로 입양돼 새로운 가족을 만날 수 있을 거라고 김효진 대표님이 그랬어요. 부대에서 나와 곧장 동물병원에서 검진도 받았는데 매우 건강하대요.

이곳에 와서 ‘전역 축하파티’도 했어요. 대표님과 훈련사 언니 오빠들이 꽃목걸이를 걸어주고 왕관을 씌워주고 기념 케이크도 줬어요. 비로소 이제 더 이상 군견이 아니라 민간견이구나 싶어서 눈물이 핑 돌았답니다.

유라의 전역 축하 파티 모습. 도그어스플래닛 유튜브 갈무리. 박재림 기자

동료 군견이 아닌 일반 강아지들과 같이 생활하는 게 처음이라 초반에는 조금은 어색했지만 어느덧 3주일을 함께하니 다들 친해졌어요. 대표님과 다른 훈련사 언니 오빠들로부터 반려견 수업 열심히 듣고 있구요. 노화로 뒷다리에 힘이 떨어져서 매주 맞춤 훈련도 하고, 보호소 운동장에서 자주 걸어 다니면서 근육을 키우고 있어요.

가끔 보호소에 처음 보는 낯선 사람들이 오는데 다들 저 보고 “왜 이렇게 착하고 잘 따르냐”면서 머리를 쓰다듬어요. 군견 출신이라 여전히 ‘각’이 잡혀있거나 혹시나 조금 사납지는 않을까 걱정했다는데 오해에요. 저만큼 다정다감한 강아지도 없답니다.

유라가 도그어스플래닛 훈련사 앞에서 배를 까고 누워 있다. 박재림 기자

뒷다리 근육 단련 훈련을 하는 유라. 박재림 기자

올해 4월부터 저 같은 국가봉사 은퇴견을 입양하면 정부로부터 최대 100만원을 지원 받을 수 있고 동물병원, 펫푸드, 펫보험 등에서 할인 혜택을 받을 수 있대요.

사람 좋아하고, 다른 개들과도 잘 지내고, 덤으로 숨겨진 물건도 잘 찾는 반려견이 여기 있어요. 제 평생 가족이 되어주실 분, 거기 계신가요?

은퇴 군견으로 반려견으로서 견생2막을 꿈꾸는 유라. 박재림 기자

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

세계비즈앤스포츠월드와 도그어스플래닛이 유기동물 입양 활성화를 위해 슈퍼모델과 유기견이 함께 런웨이를 펼치는 ‘리홈 런웨이(Re Home Runway)’를 개최합니다. 이날 행사에서 반려견과 함께 런웨이 무대를 경험할 반려가족을 모집합니다. 참여를 원하시는 분은 QR코드를 확인해주세요.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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