오비맥주, ‘생맥주 관리사’ 자격 제도 운영… “품질관리 표준화”

오비맥주가 생맥주 품질 관리 표준화와 외식업소 경쟁력 강화를 위해 ‘생맥주 관리사(Master Draft Manager·MDM)’ 자격 제도를 운영한다.

오비맥주는 14일 고용노동부 인증 기반의 MDM 자격 제도를 도입해 운영 중이라고 밝혔다. 회사 측은 생맥주의 위생과 품질 관리 과정을 체계화하고, 이를 검증할 수 있는 기준을 마련하기 위해 이번 제도를 도입했다고 설명했다.

MDM 자격 제도는 공동 운영사인 키노콘과 함께 추진된다. 키노콘은 지난 14년간 생맥주 품질관리 교육과 기기 관리 시스템을 구축해온 전문 기업이다. 오비맥주는 여기에 자사의 품질 경영 노하우를 접목해 매장별 생맥주 관리 수준을 끌어올린다는 방침이다.

자격 취득 과정은 이론 교육, 실습 교육, 온라인 시험, 현장 실기 등 총 4단계로 구성된다. 교육에서는 생맥주 위생 관리, 공급 라인 세척, 탄산압 조절, 전용 잔 관리, 보관 방식 등 매장 운영 전반에 필요한 내용을 다룬다. 특히 현장 실기 평가를 통해 실제 매장 환경에서의 관리 역량을 검증하는 데 초점을 맞췄다.

모든 과정을 통과한 합격자에게는 공식 자격증과 인증 명패가 수여된다. 이와 함께 매장 전용 잔, 품질관리 공구 세트, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 지원 등 매장 운영에 활용할 수 있는 혜택도 제공된다.

오비맥주 관계자는 “생맥주 맛은 기기의 정밀한 관리에서 시작된다”며 “전문성을 갖춘 파트너사와 함께 업계 품질 기준을 높이고, 외식업주의 경쟁력 강화와 소비자 신뢰 제고에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

2026년 시작한 MDM 자격 제도는 현재까지 전국 220여 개 매장으로 확대됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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