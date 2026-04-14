환절기 피로 틈탄 안면마비… ‘72시간’ 놓치면 회복 더뎌진다

일교차가 크고 생활 리듬 변화가 잦은 봄철, 몸의 균형이 흔들리기 쉽다. 이때 갑자기 한쪽 얼굴이 뜻대로 움직이지 않거나 눈이 잘 감기지 않는 증상이 나타난다면 빠르게 병원을 찾아야 한다. 컨디션이 저하된 틈을 타 안면마비가 나타날 수 있어서다.

안면마비는 얼굴 근육 움직임을 담당하는 안면신경(제7뇌신경)에 이상이 생기면서 발생한다. 대표적인 형태로는 벨마비(Bell’s palsy)가 꼽힌다. 특별한 외상 없이 한쪽 얼굴 근육에 갑작스러운 마비가 생기는 것. 특정 연령대에만 국한되지 않고 전반적으로 나타날 수 있다. 특히 컨디션이 저하된 시점과 맞물려 발병하는 경우가 적지 않다.

강중원 경희대한방병원 안면마비센터 교수는 “한쪽 얼굴 근육 마비뿐만 아니라 눈이 잘 감기지 않거나 입꼬리 처짐, 음식물 흘림, 이마 주름 소실 등이 나타난다면 안면마비를 의심해야 한다”며 “대부분 수 시간에서 하루 이틀 사이 급격히 진행되며, 초기 치료 시 빠른 회복을 기대할 수 있다”고 말했다.

벨마비는 아직 정확한 원인이 완전히 규명된 질환은 아니지만, 현재까지는 단순포진 바이러스(헤르페스 바이러스)의 재활성화가 주요 기전 가운데 하나로 여겨진다.

신경절에 잠복해 있던 바이러스가 스트레스나 피로, 수면 부족 등으로 신체 방어력이 저하된 상황에서 다시 활성화되고, 이 과정에서 생긴 염증이 안면신경을 압박하거나 손상시키며 마비 증상으로 이어지는 것이다.

안면마비는 무엇보다 초기 대응이 중요하다. 일반적으로 발병 후 72시간 이내를 치료의 골든타임으로 보며, 이 시기 안에 적절한 치료가 시작되면 회복 경과가 상대적으로 좋은 편이다.

이수지 경희대한방병원 안면마비센터 교수는 “안면마비 치료는 염증을 완화하고 신경 회복을 돕는 약물요법을 중심으로 한의치료를 병행하며, 필요에 따라 물리치료나 재활치료를 시행한다”며 “임상 증상을 바탕으로 진단하며 뇌졸중 등 다른 질환과의 감별이 필요한 경우 추가 검사를 시행하기도 한다”고 밝혔다.

다행히 대부분의 벨마비는 적절한 치료를 받으면 수개월 안에 호전되는 경우가 많다. 다만 일부 환자에서는 후유증이 남을 수 있어 증상 호전 이후에도 꾸준한 관리가 필요하다.

회복기에는 보조적인 관리도 중요하다. 대표적으로 눈이 완전히 감기지 않는 경우에는 각막이 쉽게 건조해지거나 손상될 수 있어 안연고를 사용하거나 안대를 착용하는 방식이 도움이 될 수 있다.

이수지 교수는 “예방을 위해서는 전반적인 신체 컨디션을 유지하는 것이 중요하다”며 “충분한 수면과 균형 잡힌 영양 섭취, 규칙적인 생활 습관을 유지하고, 신체 균형이 흔들리기 쉬운 환절기에는 체온 유지와 미세먼지 등 외부 자극에 대한 관리도 신경 쓸 필요가 있다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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