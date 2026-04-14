‘쉐이크쉑’ 버전 새우버거 나왔다… ‘쉬림프 쉑’ 한정 출시

쉐이크쉑이 기간 한정 메뉴 ‘쉬림프 쉑(Shrimp Shack)’을 출시했다.

신제품은 쫀득한 식감의 토종효모 포테이토 번에 통통한 새우살을 살린 프리미엄 새우 패티를 더해 차별화된 식감을 완성했다. 여기에 특제 허브마요 소스를 적용, 산뜻한 풍미를 더하고 균형잡힌 맛을 구현했다.

쉐이크쉑은 신제품 출시를 기념해 다양한 프로모션을 진행한다. 오는 26일까지 해피포인트앱에서 랜덤 쿠폰 이벤트를 진행한다. 쿠폰은 ‘쉬림프 쉑’ 주문 시 사용할 수 있다. 쉑버거·프라이·레모네이드(S) 중 하나를 무료로 증정한다. 또한 30일까지 쉐이크쉑 카카오톡 채널에서 ‘쉬림프 쉑’ 구매 시 무료 세트 업그레이드 쿠폰을 제공한다.

쉐이크쉑 관계자는 “쉬림프 쉑은 고품질 원재료 본연의 풍미와 맛의 조화를 중심으로 개발된 특별한 제품”이라며 “전 세계 쉐이크쉑 가운데 한국에서만 한정으로 선보이는 새우버거인 만큼 놓치지 말고 맛보시기 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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