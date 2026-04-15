[SW인터뷰] 택시타고 인천→대전으로…이교훈 “많이 사랑해주세요”

사진=이혜진 기자

“많이 사랑해 주십쇼.”

좌완 투수 이교훈이 유니폼을 바꿔 입는다. 한화는 14일 두산과의 트레이드 소식을 전했다. 외야수 손아섭을 보내고 이교훈과 현금 1억5000만원을 받기로 했다. 그 누구보다 놀란 것은 당사자였을 터. 생애 처음 ‘이적’을 경험하는 이교훈도 예외는 아니었다. “자고 일어났는데, (그땐 몰랐지만) 한화 매니저님께서 전화를 주셔서 알게 됐다”고 운을 뗀 이교훈은 “실감이 아예 안 났다. 처음엔 ‘왜 내 이름이 포털사이트에 뜨지’ ‘뭐 잘못 했나’ 싶었다”고 설명했다.

오전까지만 하더라도 이교훈은 원정경기를 위해 인천에 있었다. 두산 선수단 및 관계자들과 인사를 나눈 뒤 곧바로 한화 홈경기가 예정된 대전으로 향했다. 이교훈은 “택시 타고 움직였다. 19만원 나왔다. 한화서 지원해 주셨다”면서 “이동 시간이 꽤 길었다. 이런저런 기억들을 정리했다. 사실 아까 한 분 한 분 인사를 드리는데 주마등처럼 스쳐 지나가더라. 울컥했지만 울진 않았다. (이)병헌이의 어깨를 가볍게 해주지 못하고 와 미안하다”고 고개를 끄덕였다.

사진=한화이글스 제공

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앞을 바라본다. 현역 최다 안타 기록을 보유한 손아섭과 트레이드됐다. 그만큼 기대가 크다는 의미이기도 하다. 동기부여가 되기 충분하다. 이교훈은 “대단한 선수와 트레이드됐다는 게 놀라웠다. 부담감을 느끼기보다는, 내가 해야 할 일을 하려 한다”고 말했다. 일종의 터닝포인트가 될 수도 있다. “8년 동안 빛을 못 봤다. 새출발하는, 잘될 수 있는 기회라고 생각한다. 야구적으로 좀 더 깊게 파고들어 더 잘할 수 있게끔 해야 할 것 같다”고 목소리를 높였다.

이교훈은 2019년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 29순위)로 두산에 입단했다. 1군 통산 59경기서 2승1패 평균자책점 7.28을 작성했다. 지난 시즌엔 10경기서 1승 평균자책점 1.17을 마크하기도 했다. 올해는 퓨처스(2군)리그 7경기서 1홀드 평균자책점 2.70을 작성했다. 이교훈은 스스로를 어필해달라는 말에 “일단 빠른 구속을 가지고 있다. 마운드 위에서 주눅 들기보다는, 최대한 스트라이크를 던지려 한다. 좌·우타자 상관없이 자신 있게 던진다”고 밝혔다.

동료에서 적으로 만날 두산. 느낌이 새롭다. 서로를 잘 알고 있는 만큼, 맞붙는 상상만으로도 미소가 번진다. 이교훈은 “상대방을 만날 때 어떨까 기대된다. (오래) 같이 지내다 보니 뭔가 표정만 봐도 어떤 공을 기다리고 있는지 딱 보일 것 같다”고 웃었다. 가장 상대해보고 싶은 타자를 묻는 질문에 주저 없이 양의지의 이름을 꺼냈다. 이교훈은 “(양)의지 선배님은 청백전을 할 때도 던질 공이 없었다. 너무 어려웠다. 한 번 이겨보고 싶다”고 눈빛을 반짝였다.

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대전=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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