15∼29세 男, 경제활동 하락폭 OECD 최고

국내 남성 청년층의 경제활동 참가율이 가파르게 하락 중인 것은 고학력 여성의 노동 공급 증가와 산업구조 변화, 고령화와 인공지능(AI) 확산 등이 복합적으로 작용한 결과라는 한국은행 분석이 14일 나왔다.



한은 조사국 고용연구팀은 이날 발표한 보고서에서 남성 청년층 경제활동 참가율 하락 추세 배경을 다양한 각도로 분석했다. 국내 남성 청년층(25∼34세)의 경제활동 참가율은 2000년 89.9%에서 지난해 82.3%로 낮아졌다. 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 가파른 하락세였다.

연구팀은 첫 번째 배경으로 고학력 여성의 노동 공급 증가를 지목했다. 1991∼1995년생 4년제 대학 졸업 이상 학력 남성의 경제활동 참가율은 동일 학력의 1961∼1970년생 남성보다 15.7%포인트 하락한 반면, 여성의 경우 오히려 10.1% 포인트 상승한 점을 그 근거로 제시했다.



연구팀은 “여성의 경제활동 참가가 확대됨에 따라 특히 4년제 이상 학력의 청년층 내에서 (남녀 간) 경쟁 압력이 크게 높아져 왔다”며 “전문직 및 사무직 직종에서 여성 취업자는 남성과 비슷한 수준에 도달했다”고 평가했다.



두 번째로는 산업구조 변화에 따른 고용구조 변화를 거론했다. 지난해 전문대 졸업(초대졸) 이하 학력 남성의 노동 공급 확률은 2000년보다 2.6%포인트 떨어졌는데 이는 제조업, 건설업 등에서 중?저숙련 일자리가 줄면서 이들에 대한 노동 수요도 전반적으로 감소했기 때문이라는 분석이다.



연구팀은 고령화와 AI 확산도 주요 배경으로 꼽았다. 2004∼2025년 고령층(55∼64세)의 고용률은 12.3% 포인트 상승했으며 이 상승분에 대한 관리자, 전문직 및 사무직 등 고학력 일자리 취업자의 기여율은 103.6%에 달했다. 그만큼 해당 일자리에서 청년층 비중은 감소했다는 계산이다.



또 챗GPT 출시를 전후로 지난 4년간 15∼29세 일자리가 25만5000개 감소했는데, 이 중 AI 노출도가 높은 업종에서 25만1000개의 일자리가 줄기도 했다. AI 확산이 초기 단계에 청년층 일자리에 큰 영향을 미친 셈이다.



이에 따라 연구팀은 “성별·세대 간 경쟁 심화가 노동시장 효율성 제고로 이어지기 위해선 청년층이 보다 수월하게 노동시장에 진입할 수 있는 제도적 여건을 조성하는 정책적 노력이 필요하다”고 강조했다.



그러면서 “정규직 고용 보호의 과도한 경직성을 완화하고 비정규직 정규직 전환을 촉진해야 한다”며 “산업구조 변화에 따라 필요성이 커진 기술교육도 강화해야 한다”고 제안했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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