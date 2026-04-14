‘결승골’ 강원 김대원, K리그1 7라운드 MVP 선정…K리그2 MVP는 부산 백가온

강원 김대원. 사진=한국프로축구연맹 제공

강원 김대원이 ‘하나은행 K리그1 2026’ 7라운드 MVP로 선정됐다.

김대원은 12일(일) 대전월드컵경기장에서 열린 대전과 강원의 경기에서 결승골을 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. 김대원은 전반 34분 고영준이 가슴으로 넘겨준 볼을 환상적인 발리슛으로 마무리하여 선제골이자 결승골을 완성했다. 이 밖에도 김대원은 측면에서 활발한 움직임과 날카로운 킥을 무기로 맹활약했다.

K리그1 7라운드 베스트 팀 역시 강원이다. 강원은 이날 김대원의 선제골과 상대의 자책골에 힘입어 2대0 승리를 거뒀다. 특히 강원은 이날 경기에서 슈팅 12개를 기록하는 등 상대 골문을 적극적으로 두드리며 깊은 인상을 남겼다. 강원은 대전전 승리로 시즌 첫 연승과 함께 2회 연속 베스트 팀에 선정됐다.

K리그1 7라운드 베스트 매치는 인천과 울산의 경기다. 이날 경기는 전반 23분 울산 이동경의 감각적인 패스를 받은 야고가 선제골을 터뜨리며 울산이 앞서갔다. 이어서 후반 26분 인천 무고사가 날카로운 슈팅으로 동점골을 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀 골키퍼의 선방으로 팽팽한 흐름이 이어지던 가운데, 시즌 첫 경기에 교체 투입된 말컹이 경기 종료 직전 극적인 헤더골을 성공시켰고 경기는 울산의 2대1 승리로 막을 내렸다.

부산 백가온. 사진=한국프로축구연맹 제공

K리그2 7라운드 MVP는 부산 백가온이 선정됐다.

백가온은 11일(토) 부산구덕운동장에서 열린 용인과의 경기에서 후반 34분 쐐기골을 기록하며 팀의 2대0 승리를 견인했다. 부산은 백가온의 활약으로 6연승을 기록하며 리그 단독 선두에 올라섰다.

K리그2 7라운드 베스트 팀은 서울 이랜드다. 서울 이랜드는 11일(토) 파주스타디움에서 열린 파주와의 경기에서 백지웅의 득점과 변경준의 멀티골로 3대1 승리를 거두며 3연승을 기록했다.

K리그2 7라운드 베스트 매치 역시 파주와 서울 이랜드의 경기다. 이날 경기는 전반 19분 파주 유재준이 드리블 돌파에 이은 환상적인 왼발 슈팅으로 선제 득점에 성공했지만, 전반 42분 서울 이랜드 백지웅이 세트피스 상황에서 머리로 득점하며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어서 후반 34분과 후반 39분, 서울 이랜드 변경준이 연속 골을 터뜨리며 경기는 3대1 서울 이랜드의 승리로 마무리됐다. 변경준은 올 시즌 리그 첫 경기에 출전해 멀티골을 터뜨리며 라운드 베스트11에도 이름을 올렸다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

[하나은행 K리그1 2026 7R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 김대원(강원)

베스트 팀: 강원

베스트 매치: 인천(1) vs 울산(2)

베스트11

FW: 김대원(강원), 말컹(울산), 클리말라(서울)

MF: 갈레고(부천), 이규성(울산), 장민규(제주), 고영준(강원)

DF: 이기혁(강원), 야잔(서울), 김륜성(제주)

GK: 김동준(제주)

[하나은행 K리그2 2026 7R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 백가온(부산)

베스트 팀: 서울E

베스트 매치: 파주(1) vs 서울E(3)

베스트11

FW: 페트로프(화성), 에드가(대구), 백가온(부산)

MF: 변경준(서울E), 이종언(충북청주), 이시헌(김포), 에울레르(서울E)

DF: 하츠젤(안산), 채프먼(김포), 우주성(부산)

GK: 이승빈(안산)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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