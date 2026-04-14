워너원 ‘센터’서 육군 ‘분대장’으로…강다니엘, 늠름해진 근황 화제

강다니엘이 분대장이 되기 위한 방법을 설명하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘육군훈련소(K.A.T.C.)’ 영상 캡처

가수 강다니엘이 육군훈련소 분대장 모집 홍보 영상에 깜짝 등장했다.

지난 13일 육군훈련소 공식 유튜브 채널에는 ‘육군훈련소 분대장 모집 홍보 영상’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 강다니엘은 군복을 입고 등장해 “충성”이라며 거수경례한 뒤 “25연대 3교육대 11중대 분대장 강다니엘”이라고 자신을 소개했다.



강다니엘은 분대장이 되기 위한 방법을 설명하며 “자격 기준이 부족하더라도 본인의 의지와 가능성이 충분하다면 얼마든지 지원할 수 있다”고 설명했다.



그는 자신도 육군훈련소 분대장에 선발됐다고 전하며 “군 생활 동안 많은 인원을 이끌면서 리더십을 키울 수 있고 직접 육군의 정예 용사를 만들기 위해 훈련병들을 이끌어 간다는 자부심이 무엇보다도 가장 큰 장점이라고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “저 또한 훈련병들을 정예 용사로 육성해 육군훈련소의 분대장으로서 최선을 다하도록 하겠다”고 덧붙였다.

강다니엘은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’ 시즌2에서 우승하면서 그룹 워너원 센터로 화려하게 데뷔했다. 그룹 활동을 마친 후 2019년부터 솔로 가수로 활동하고 있다.



강다니엘은 지난 2월9일 육군 현역으로 입대했다. 2027년 8월8일 전역 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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