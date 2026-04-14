[용산사진관] 2026 송크란 축제의 뜨거운 열기 속으로...

태국 쁘라친부리에서 태국 새해를 기념해 열린 송크란 물 축제 중 참가자들이 물싸움을 하고 있다. AP/뉴시스

태국의 가장 큰 명절이자 세계적인 물 축제인 송크란(Songkran)이 열렸다. 이번 축제는 태국의 방콕, 치앙마이, 푸켓 등 주요 도시를 중심으로 수만 명의 현지인과 외국인 관광객이 어우러져 거대한 물결을 이루었다.

태국 방콕에서 열린 송크란 물 축제 중 어린이들이 물을 뿌리고 있다. 신화/뉴시스

매년 4월 13일부터 15일까지 이어지는 송크란은 산스크리트어에서 유래한 명칭으로, 태양의 이동 즉 '새로운 시작'을 의미한다. 축제의 핵심인 물 뿌리기는 단순히 즐거움을 넘어, 지난 한 해의 불운을 씻어내고 깨끗한 마음으로 새해를 맞이한다는 정화의 의미를 담고 있다.

태국 쁘라친부리에서 태국 새해를 기념해 열린 송크란 물 축제 기간 한 참가자가 경찰관의 얼굴에 가루를 바르고 있다. AP/뉴시스

송크란 축제는 단순한 유희뿐 아니라 전통 가치를 빛낸다. 사찰에서는 불상에 정화수를 붓는 '송남프라' 의식이 거행되며, 가정에서는 어른들의 손에 향기로운 물을 부으며 건강을 기원하는 '롯남담후아' 풍습을 통해 가족 간의 유대를 다진다.

태국 치앙마이에서 열린 송크란 물 축제 중 외국인 관광객들이 물싸움을 즐기고 있다. 신화/뉴시스

태국 쁘라친부리에서 태국 새해를 기념해 열린 송크란 물 축제 중 태국 경찰관들이 어린이들과 물싸움을 하고 있다. AP/뉴시스

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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