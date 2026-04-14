“유재석이 후보도 아니라고?”…백상 ‘유재석 패싱’에 뿔난 민심

사진=안테나

제62회 백상예술대상이 부문별 후보를 공개한 가운데 ‘국민 MC’ 유재석의 이름이 후보 명단에서 사라져 논란이다.

백상예술대상 사무국은 지난 13일 1년간(2025.04.01~2026.03.31) 공개된 콘텐츠를 대상으로 한 후보작(자)을 발표했다. 쟁쟁한 후보들이 이름을 올렸으나 방송사와 OTT, 유튜브를 넘나들며 압도적인 존재감을 과시한 유재석은 어느 부문에도 이름을 올리지 못했다.

유재석은 해당 기간 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, MBC ‘놀면 뭐하니?’, SBS ‘런닝맨’ 등 지상파와 케이블의 장수 프로그램을 안정적으로 이끄는 한편 SBS ‘틈만 나면’ 등 신규 프로그램에서도 유의미한 성과를 거뒀다. 특히 유튜브 채널 뜬뜬을 통해 ‘핑계고’, ‘풍향고2’ 등 뉴미디어 예능의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받으며 ‘N번째 전성기’를 구가 중이다.



그럼에도 남자 예능상 후보는 물론, 그가 출연한 단 한 개의 프로그램도 예능 작품상 후보에 포함되지 않으면서 ‘의도적 패싱’ 아니냐는 지적도 나왔다. 지난해 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’이 예능 콘텐츠로는 이례적으로 방송 부문 대상을 거머쥐었던 만큼 2년 연속 예능 부문에서 대상 수상자가 나오는 것을 방지하기 위해 후보 단계에서부터 원천 배제한 것 아니냐는 의심이다.

온라인 커뮤니티와 SNS상에서도 비판 여론이 뜨겁다. 누리꾼은 “수상이 불발되는 것은 심사위원의 재량이라 해도 후보조차 오르지 못한 것은 납득하기 어렵다”, “공정한 심사 기준이 무엇인지 명확한 설명이 필요하다”, “유재석보다 활약상이 뚜렷한 후보가 누구인지 묻고 싶다”라며 의문을 제기하고 있다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 유재석 팬들은 이같은 내용의 성명문을 내기도 했다.

이번 제62회 백상예술대상 남자 예능상 후보에는 곽범(연차 없이 어떡행, 영업중), 기안84(나 혼자 산다, 극한84 등), 김원훈(SNL 코리아, 숏박스 등), 이서진(이서진의 달라달라, 내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진), 추성훈(우리들의 발라드, 추라이 추라이 등)이 올랐다. 예능 작품상 후보로는 ‘극한84’, ‘신인감독 김연경’, ‘우리들의 발라드’, ‘직장인들 시즌2’, ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’가 선정됐다.

제62회 백상예술대상은 오는 5월 8일 삼성동 코엑스 D홀에서 개최될 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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