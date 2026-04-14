증평인삼배전국장사씨름대회, 17일부터 충북 증평서 개최

사진=대한씨름협회 제공

대한씨름협회가 주최하고 증평군체육회, 증평군씨름협회가 주관하는 제27회 증평인삼배전국장사씨름대회가 오는 17일부터 23일까지 7일간 충청북도 증평군 증평종합스포츠센터에서 개최된다.

이번 대회는 초·중·고·대학교부 단체전과 개인전 7체급(경장, 소장, 청장, 용장, 용사, 역사, 장사급), 여자부 개인전 3체급(매화, 국화, 무궁화급) 경기가 펼쳐진다. 이 가운데 총 129개 팀, 1138명의 선수가 참가해 경쟁한다.

경기는 전 종별 예선전부터 8강까지는 단판제로 하며, 준결승 및 결승전은 3판 2선승제 맞붙기(토너먼트) 방식으로 진행된다.

20일에는 여자부 단체전 결승과 개인전 체급별 준결승부터 결승까지, 21일에는 대학교부 개인전 체급별 결승과 단체전 준결승(1경기)부터 결승까지, 22일엔 고등학교부 단체전 준결승부터 결승 경기까지 MBC PLUS(MBC SPORTS+)에서 생중계될 예정이다.

모든 경기는 대한씨름협회 유튜브 채널 ‘샅바티비’를 통해서도 실시간으로 시청 가능하다. 자세한 사항은 대한씨름협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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