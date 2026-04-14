어린이날 광명스피돔서 꿈나무 바둑 대회

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 오는 5월5일 어린이날, 광명스피돔에서 ‘서울올림픽기념 제1회 어린이 바둑대회’를 개최한다.



이번 대회는 어린이 누구나 참여할 수 있는 열린 대회로, 바둑 꿈나무들에게 실력을 겨루는 무대이자 건전한 여가 문화를 즐길 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 대회는 5월5일 오후 1시부터 광명스피돔에서 열리며, 참가 접수는 오는 24일까지 선착순이다.



총 500여 명 규모로 진행되는 이번 대회는 실력과 학년에 따라 최강부, 유단자부, 고급부, 중급부, 초급부, 유치부 등 다양한 부문으로 나눠 치러진다. 부문별로 세분된 급수 체계를 적용해 참가 어린이들이 자신의 수준에 맞는 경쟁을 펼칠 수 있도록 했다. 입상자에게는 트로피와 상장, 상품 등이 수여되며 참가자 전원에게는 기념품도 제공된다.



이번 대회는 가족 단위 방문객을 위한 다양한 부대 행사도 함께 마련된다. 한국 바둑을 대표하는 이창호 국수 팬 사인회, 사활 챌린지, 어린이날 페스티벌 등 체험형 프로그램이 더해져 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “어린이들이 바둑을 통해 사고력과 집중력을 기르고, 가족과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있는 장이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 유소년 스포츠·문화 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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