“이게 바로 워터밤 여신”…권은비, 압도적 레깅스 핏 ‘역대급 피지컬’ [스타★샷]

사진 = 권은비 SNS 계정

가수 권은비가 탄탄한 운동복 자태를 공개했다.

권은비는 14일 자신의 SNS를 통해 “4월”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 권은비는 브라운 톤의 브라톱과 레깅스를 착용한 채 거울 셀카를 찍고 있다. 군살 없이 탄탄한 몸매와 잘록한 허리 라인, 선명한 복근이 눈길을 끈다. 특히 운동으로 다져진 슬림하면서도 볼륨감 있는 보디라인은 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

사진 = 권은비 SNS 계정

또 다른 사진에서는 필라테스 기구에 기대어 포즈를 취하며 완벽한 레깅스 핏과 균형 잡힌 비율을 과시했다. 한층 더 슬림해진 모습과 탄탄한 코어가 돋보이며 건강미 넘치는 매력을 배가시켰다.

한편 권은비는 2014년 데뷔했으며, 2018년 ‘프로듀스 48’을 통해 아이즈원 멤버로 활동하며 큰 사랑을 받았다. 팀 활동 종료 이후에는 솔로 가수로 전향해 ‘Underwater’, ‘The Flash’ 등 다수의 곡을 발표하며 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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