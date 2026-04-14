일상생활에서 흔히 ‘접질렸다’고 표현하는 발목 삐끗함, 즉 의학적 용어로는 ‘발목염좌’는 누구나 한 번쯤 겪는 부상 중 하나다. 특히 봄철에는 따뜻한 날씨와 함께 야외활동이 활발해지면서 발목염좌 발생 위험이 더욱 높아진다. 잦은 산책, 등산, 운동 등 갑작스러운 움직임 속에서 자칫 부주의하면 발목 주변 인대에 손상을 입기 쉽기 때문이다.

발목염좌는 인대가 늘어나거나 부분적으로 손상되는 상태로, 손상 정도에 따라 단계별로 증상이 다르게 나타난다.1도 염좌의 경우 가벼운 통증과 부종이 동반되며 보행이 가능한 수준이다.2도 염좌는 인대의 부분 파열로 통증과 부종이 뚜렷해지고, 체중을 싣기 어려워진다. 3도 염좌는 인대가 완전히 파열된 상태로 극심한 통증과 함께 발목의 불안정성이 크게 증가한다.

발목을 접질렸을 때는 즉각적인 응급처치가 중요하다. 가장 기본이 되는 방법은 ‘RICE 요법’이다. 휴식(Rest), 냉찜질(Ice), 압박(Compression), 거상(Elevation)을 통해 초기 염증과 부종을 최소화하는 것이 핵심이다. 하지만 증상이 지속되거나 통증이 심할 경우 반드시 전문의의 정확한 진단을 받아야 한다. 자칫 적절한 치료 없이 지나칠 경우 만성적인 통증과 반복 손상으로 이어지는 ‘발목 불안정증’으로 발전할 수 있기 때문이다.

김호규 영천 가톨릭연합정형외과 대표원장은 “발목염좌를 단순한 근육통 정도로 생각하고 방치하는 경우가 많지만, 초기 치료 시기를 놓치면 발목이 반복적으로 꺾이는 ‘발목 불안정증’으로 이어질 수 있다”며 “이 경우 일상생활뿐 아니라 운동 시에도 지속적인 불편과 부상의 위험이 커진다”고 강조했다.

이어 “발목 질환은 환자 상태 경과에 따라 치료 방향이 달라지기 때문에 정형외과 전문의가 경과를 세심하게 관찰하며 진행하는 1:1 책임 진료가 매우 중요하다”고 설명했다.

비수술적 치료 방법으로는 신경차단술, 프롤로주사 등 의료진의 풍부한 임상 경험을 바탕으로 통증의 원인을 정확히 파악하고 기능 회복을 돕는 치료가 중요하다. 이를 통해 수술에 대한 부담을 줄일 수 있다.

김호규 원장은 “발목은 우리 몸의 균형을 잡아주는 중요한 관절인 만큼 작은 손상이라도 가볍게 넘기지 말고 초기에 정확한 진단과 치료를 받는 것이 무엇보다 중요하다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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