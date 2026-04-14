“한 줌 허리” 키스오브라이프 나띠, 과감한 언더웨어 노출로 완성한 ‘힙’의 정석 [스타★샷]

나띠가 연습실 사진과 함께 근황을 올렸다. 출처=나띠 인스타그램

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 감각적인 연습실 패션으로 근황을 전했다.

나띠는 지난 14일 자신의 인스타그램에 특별한 멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 나띠는 마치 화보의 한 장면처럼 자유분방한 분위기를 자아내며 눈길을 끌었다.

이번에 공개된 사진에서 나띠는 활동성이 돋보이는 스포티한 민소매 상의에 넉넉한 군복 무늬 바지를 매치해 편안하면서도 멋스러운 스타일을 선보였다. 특히 몸매가 드러나는 상의와 헐렁한 하의를 조합해 최근 유행하는 ‘힙’한 매력을 제대로 살렸다.

가장 시선을 모은 포인트는 허리 라인 스타일링이다. 바지 위로 속옷 라인을 살짝 드러내는 과감한 연출로 자칫 평범할 수 있는 운동복 차림을 세련되게 완성했다. 여기에 커다란 은색 헤드셋과 클래식한 카세트 오디오를 소품으로 활용해 옛날 감성이 물씬 풍기는 분위기를 더했다.

사진을 본 팬들은 “나띠 패션 센스 대박”, “그냥 연습실인데 화보 같다”라며 찬사를 보냈다.

나띠가 속한 키스오브라이프는 최근 신곡 ‘Who is she’를 발표하고 활발하게 팬들을 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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