강동원·엄태구·박지현 뭉친 혼성그룹, 공식 SNS·나무위키 오픈…‘와일드 씽’ 벌써 과몰입 유발

영화 ‘와일드 씽’ 속 혼성그룹 트라이앵글 나무위키 페이지.

배우 강동원·엄태구·박지현 등이 뭉친 영화 ‘와일드 씽’이 심상치 않은 기세로 예비 관객의 반응을 끌어모으고 있다.



오는 6월 3일 개봉을 앞두고 있는 ‘와일드 씽’은 최근 극 중 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 공식 SNS 계정과 나무위키 페이지를 동시에 오픈했다. 영화는 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.

영화 ‘와일드 씽’ 속 혼성그룹 트라이앵글 공식 SNS

앞서 공개된 콘텐츠를 통해 트라이앵글의 댄스머신 현우(강동원), 폭풍래퍼 상구(엄태구), 절대매력 도미(박지현)까지 세 배우의 파격적인 모습이 베일을 벗었다. 장르불문 독보적인 매력을 선보이는 배우 강동원이 팀의 리더 현우, 매 작품 강렬한 존재감을 드러내는 엄태구가 팀의 막내 상구, 영화와 시리즈를 넘나들며 맹활약 중인 대세 배우 박지현이 팀의 센터 도미로 뭉쳐 싹쓰리, 올데이 프로젝트를 잇는 올여름 역대급 혼성 댄스 그룹의 탄생을 알렸다. 아울러 레전드 캐릭터 제조기 오정세가 고막 남친 성곤 역을 맡아 발군의 코미디 연기로 극에 활력을 불어넣는다.

트라이앵글의 데뷔곡 ‘Love is(러브 이즈)’의 일부가 선공개되며 실제 가수 못지않은 비주얼과 완성도로 커뮤니티와 SNS에서 뜨거운 화제를 모았다. 여기에 더해 트라이앵글 공식 SNS 계정과 나무위키 페이지가 오픈하며 예비 관객의 과몰입을 유발하고 있다. 누리꾼은 “AI인가요? 믿을 수가 없네”, “이조합 꿀조합”, “벌써부터 웃기다” 등 높은 기대감을 드러내며 실제 팬클럽을 방불케 하는 반응을 쏟아내고 있다.



영화는 1626만 관객을 동원한 대한민국 대표 코미디 영화 ‘극한직업’의 제작사 어바웃필름과 영화 ‘해치지않아’를 연출한 손재곤 감독이 의기투합했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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