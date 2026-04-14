닥터자르트, 환절기 피부 위한 ‘하이드로 퍼밍 마스크’ 선봬

사진=닥터자르트

스킨케어 브랜드 닥터자르트가 환절기 피부 컨디션 회복을 위한 ‘하이드로 퍼밍 마스크’를 출시했다고 14일 밝혔다.

환절기에는 외부 환경 변화로 인해 피부 수분이 쉽게 증발하고 이에 따라 탄력 저하와 잔주름, 처짐 등 다양한 피부 고민이 발생할 수 있다. 특히 건조함이 지속될 경우 피부 장벽이 약화되면서 노화 징후가 더욱 뚜렷해질 수 있어 집중적인 수분 및 탄력 관리가 필요하다.

브랜드에 따르면 ‘닥터자르트 하이드로 퍼밍 마스크’는 고농축 저분자 콜라겐을 기반으로 한 고밀착 겔 마스크로 피부에 빠르게 흡수되어 탄력과 윤기를 동시에 개선하는 것이 특징이다. 히알루론산이 피부에 즉각적인 수분감을 부여하고 마린 히알루론산 콜라겐 1만ppm이 1시간 이내 흡수되어 복합적인 노화 징후를 집중적으로 케어한다. 엠보 패턴 하이드로겔 시트는 얼굴 굴곡에도 밀착력을 유지하며 포뮬라 흡수에 따라 시트가 점차 투명해지는 변화를 통해 사용 효과를 직관적으로 확인할 수 있다.

제품 효과는 임상 시험에서도 확인됐다. 단 1회 사용만으로 모공 채워짐 정도가 +110% 개선됐으며 수분 보습, 광채, 탄탄함, 피부결 개선 등 총 5가지 항목에서 긍정적인 변화가 나타났다. 또한 주 3회씩 4주간 사용 시 마스크 1장만으로도 +116% 피부 탄력 개선 효과가 확인됐다.

해당 제품은 봄철 외부 자극으로 인해 지친 피부에 집중적인 케어를 제공하며 4월 무신사에서 단독으로 출시된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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