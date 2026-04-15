오프아워, 곽민경 전속모델 발탁…“친근한 이미지로 소통”

사진=오프아워

홈웨어 브랜드 오프아워(OFF HOUR)는 뷰티 모델이자 인플루언서 곽민경을 전속 모델로 발탁하며 활동 영역을 확장한다고 14일 밝혔다.

브랜드에 따르면 자연스럽고 친근한 이미지로 대중과 소통해온 곽민경은 이번 협업을 통해 ‘일상 속 편안함’이라는 오프아워의 라이프스타일 가치를 전면에 내세우며 브랜드 파워를 높이는데 주력한다는 방침이다.

곽민경은 그 동안 SNS와 다양한 콘텐츠를 통해 꾸밈없는 일상을 공유하며 높은 공감대를 형성해왔다. 이러한 이미지가 집에서의 편안함과 안락함을 강조하는 오프아워의 브랜드 방향성과 맞닿아 있다는 평가다.

실제로 그는 일상 속 자연스러운 모습을 기반으로 팬들과 활발히 소통하며 영향력을 키워왔고, 이를 통해 브랜드 메시지를 보다 현실감 있게 전달할 수 있는 적임자로 주목 받았다.

사진제공- 오프아워

‘민와와’, ‘꼬부기’ 등의 애칭으로 불리며 대중적인 친밀감을 형성해 온 곽민경은 리얼리티 연애 프로그램 출연을 계기로 인지도가 한층 높아진 상태다. 현재 약 90만 팔로워의 인스타그램과 22만 구독자의 유튜브 채널을 운영하며 자신만의 라이프스타일을 꾸준히 공유하고 있는데 방송과 SNS에서 보여주는 이미지 간 괴리감이 적어 신뢰도 높은 인플루언서로 평가 받고 있는 점도 강점이다.

이번 오프아워 전속 모델 발탁과 함께 곽민경은 오프아워의 SS 시즌 신상품을 직접 착용하고 제안하는 등 다양한 콘텐츠 활동에 나섰다. 오프아워 공식 쇼핑몰 내에는 ‘민경’s Pick!’ 제품라인이 준비되어 곽민경과 함께 한 제품들을 소개하고 있다.

오프아워 관계자는 “곽민경과 함께한 신제품이 공개 초기부터 높은 관심과 반응을 얻고 있다”고 전했다. 곽민경 또한 “이번 협업을 통해 자신의 일상과 맞닿아 있는 편안한 라이프스타일을 더욱 진정성 있게 전달하며 팬들과의 접점을 넓혀갈 계획”이라고 소감을 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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