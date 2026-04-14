듀오 조사, “봄 타서 연애하고 싶다”…미혼남녀 38% ‘연애 욕구 증가’

사진=듀오

봄이 되면 연애에 대한 감정적 욕구는 증가하지만 실제 행동이나 만남의 기회는 이에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 결혼정보회사 듀오는 만 25~39세 미혼남녀 1000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 응답자의 약 38%가 봄에 연애 욕구 증가를 느낀다고 답했다고 14일 밝혔다.

반면 적극적으로 만남을 시도한다는 응답은 약 21%에 그쳐 절반 수준에 머물렀다. 절반 이상은 그렇지 않다고 응답해 연애에 대한 인식과 실제 행동 간 괴리가 뚜렷하게 나타났다.

‘봄은 연애를 시작하기 좋은 계절’이라는 인식은 더욱 강하게 나타났다. 전체 응답자의 약 61%가 이에 공감했으며 따뜻한 날씨와 야외 활동 증가 등 계절적 요인이 연애에 대한 기대감을 높이는 주요 요인으로 분석된다.

그러나 이러한 기대와 달리 실제 행동으로 이어지는 비율은 낮았다. 봄철 소개팅이나 새로운 만남을 위해 더 적극적으로 움직인다는 응답은 약 21%에 불과했으며 약 51%는 오히려 그렇지 않다고 답했다.

소개팅 기회 역시 크게 증가하지 않는 것으로 조사됐다. 봄이 되면 주변으로부터 소개팅 제안을 더 많이 받는다고 느낀 응답자는 약 20%에 그쳤으며 절반 이상인 약 51%는 변화가 없거나 감소했다고 인식했다.

이는 ‘연애하고 싶은 마음’은 커지지만 실제 만남으로 이어질 기회는 부족한 현실을 보여준다.

이와 함께 봄 분위기로 인해 ‘나도 연애해야 할 것 같다’는 심리적 압박을 느낀다는 응답은 약 31%로 나타났으며, SNS에서 연애·데이트 관련 콘텐츠를 더 자주 접한다는 응답도 약 28%로 확인됐다. 계절적 환경과 사회적 분위기가 연애 인식에 영향을 미치고 있는 것으로 해석된다.

한편 봄철에 가장 하고 싶은 데이트로는 ‘벚꽃 명소 방문’이 약 38%로 1위를 차지했다. 이어 ▲드라이브·근교 나들이(약 22%) ▲카페·맛집 데이트(약 13%) 순으로 나타나 자연과 야외 활동 중심의 데이트 선호가 두드러졌다.

듀오 관계자는 “연애에 대한 기대감은 계절적 요인으로 높아질 수 있지만 관계는 자연스럽게 형성되지 않는다”며 “지인 소개나 결혼정보회사 등 다양한 채널을 통해 적극적으로 만남의 기회를 넓히는 노력이 필요하다”고 말했다.

이번 조사는 설문조사 기관 마크로밀 엠브레인을 통해 2026년 3월 26일부터 27일까지 연애 경험이 있는 만 25~39세 미혼남녀 1000명을 대상으로 진행됐다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.10%p다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]