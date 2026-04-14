밝은누리안과병원 이성준·고병이 원장, ‘2026 미국백내장굴절수술학회(ASCRS)’ 참석 및 연구 발표

대전 밝은누리안과병원 이성준·고병이 원장이 지난 10일부터 13일까지 열린 미국백내장굴절수술학회(ASCRS)에 참석해 연구 결과를 발표했다고 14일 밝혔다.

미국백내장굴절수술학회는 전 세계 안과 전문의들이 참여하는 국제 학회로, 백내장 및 시력교정술 분야의 최신 연구와 수술 기법을 공유하는 자리다.

고병이 원장은 ‘연속전환초점 인공수정체의 임상 결과(Visual and Refractive Outcomes of the Continuous Transitional Focus Intraocular Lens)’를 주제로 구연 발표를 진행했다.

백내장은 중년 이후 시력 저하를 유발하는 대표적인 안질환으로, 혼탁해진 수정체를 제거한 뒤 인공수정체를 삽입하는 방식으로 치료한다. 인공수정체는 특정 거리 시력에 초점을 맞춘 단초점 렌즈부터, 여러 거리의 시력을 확보할 수 있는 다초점 렌즈까지 다양한 형태로 개발돼 왔다.

다초점 인공수정체는 안경 의존도를 낮추는 데 도움이 되는 반면, 야간 빛번짐 등의 불편이 나타날 수 있어 이를 보완한 연속초점 인공수정체가 도입됐다. 연속초점 렌즈는 일상적인 거리에서는 안경 없이 시야를 확보하고, 근거리에서는 필요 시 보조 안경을 사용하는 방식으로 활용된다.

이번 연구에 사용된 프리시전 노안교정용 인공수정체(Precizon Presbyopic CTF NVA)는 옵텍사에서 개발된 렌즈로, 원거리 시력의 질을 유지하면서 중간거리 및 근거리 시력 개선을 동시에 고려한 것이 특징이다. 연구 결과, 원거리와 중간거리 시력에서 안정적인 결과가 확인됐으며, 전체 환자의 41.7%는 근거리에서도 별도의 안경 없이 일상생활이 가능한 것으로 나타났다.

이성준 원장은 ‘SMILE 수술 결과에 미치는 중심 정렬 및 회선 회전 보정의 영향(Effect of Centration and Cyclotorsion Control Aids on SMILE Outcomes)’을 주제로 발표를 이어갔다.

SMILE 수술은 최근 시력교정술 분야에서 활용이 확대되고 있는 방식으로, 스마일라식 및 스마일프로(SMILE Pro) 등으로 발전하고 있다. 수술 정확도에 영향을 미치는 주요 요소로 중심 정렬(centration)과 회선 회전 보정(cyclotorsion control)이 꼽힌다. 최신 장비인 VisuMax 800은 CentraLign과 OcuLign 기능을 통해 수술 중 정렬과 보정을 지원하며, 정렬 정확도를 높이는 데 기여하는 것으로 분석됐다.

이성준 원장은 “수술의 기술적 정밀도가 높아지더라도 환자의 체감 만족도가 반드시 비례하는 것은 아니다”라며 “정확한 수술과 함께 환자의 기대치 관리 및 맞춤형 치료 계획이 병행돼야 한다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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