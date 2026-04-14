서머너즈 워, 12주년 이벤트 축제…‘닥터 플라즈마’ 업데이트

서머너즈 워가 출시 12주년을 맞아 이벤트 시리즈를 전개함과 동시에 업데이트를 진행했다.

컴투스는 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(서머너즈 워)’ 12주년 기념 이벤트 페스티벌을 개막했다고 14일 밝혔다.

서머너즈 워는 2014년 출시 이후 다양한 몬스터 수집과 독보적인 덱 조합의 재미를 바탕으로 전 세계에서 꾸준히 사랑받고 있는 컴투스 대표 모바일 RPG다. 지난 2일부터 전야제 이벤트로 12주년 분위기를 끌어올린 데 이어 이번 기념 이벤트를 통해 다채로운 보상과 즐길 거리를 선보이며 본격적인 축제의 막을 올렸다.

먼저 역대급 몬스터 획득 및 성장 이벤트가 열렸다. ‘아메리아의 행운’ 사용 시 데일리 보상을 지급하며, 물·불·바람 속성의 태생 5성 몬스터 중 원하는 한 마리를 6성 최고 레벨 및 모든 스킬이 강화된 상태로 선택해 획득할 수 있다. 선택 이후에도 1회 몬스터 교체가 가능하며 보유 중인 태생 5성 몬스터의 스킬을 최대 12회까지 레벨업할 수 있어 유저들의 핵심 전력 강화에 힘을 보탠다.

12주년 기념 상점에서는 앞서 전야제 이벤트를 통해 획득한 ‘12주년 기념 코인’ 수에 따라 특별 아이템 ‘루나 스타 머메이드’ 형상 변환, 소환진 스킨, 프로필 등과 12주년 소환서, 12주년 전설의 소환서 등을 획득할 수 있다.

또한 PvP 및 길드 콘텐츠 플레이 시 12주년 빛·어둠 소환서를 비롯해 모든 속성 소환서를 지급하는 이벤트와 신규·복귀 유저 전용 성장 미션,신비의 소환서 및 12주년 소환서 환급 이벤트 등이 전개된다. 태생 5성 몬스터 ‘닥터 플라즈마’ 업데이트 기념 이벤트도 함께 진행돼 몬스터 소환 시 전설의 소환서 등 풍성한 보상을 제공한다. 괴짜 과학자 콘셉트의 닥터 플라즈마는 전기로 상대의 강화 효과를 강탈하거나 아군의 약화 효과를 적에게 떠넘기는 등 변칙적인 스킬을 보유했으며, 푸른 불꽃 형태 머리와 찢어진 실험복을 착용한 외형으로 강렬한 존재감을 드러낸다.

이 밖에도 12주년 특별 무대 및 꾸미기 아이템이 업데이트 됐으며, 몬스터 획득 기회를 넓히는 ‘소환 마일리지 시스템’, 신규·복귀 유저는 물론 기존 유저들도 플레이를 통해 상시로 원하는 4·5성 몬스터를 하나씩 획득할 수 있는 ‘특별 과제’, 최대 100마리 몬스터에게 동시 적용 가능해 새로운 성장 요소로 작용할 것으로 기대되는 신규 장비 ‘유물’ 등이 추가됐다.

이번 12주년을 기념한 특별 페이지도 열렸다. 해당 페이지에서는 12주년 기념 보상과 이벤트, 신규 몬스터 정보 등을 한눈에 확인할 수 있다. 특히 함께 공개된 시네마틱 영상은 아이린이 운전하는 12주년 버스가 게임 곳곳에서 12마리 몬스터를 차례로 태우고 12시 정각 천공의 섬 축제에 도착하는 이야기로, 12주년을 맞아 새롭게 변신한 천공의 섬의 모습과 축제 시작의 의미를 담아냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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