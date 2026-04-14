아렌시아, 아마존 ‘빅 스프링 세일’ 매출 350% 증가…‘북미에서 날개 달았다’

사진=아렌시아

K뷰티가 글로벌 시장에서 다시 한번 존재감을 보이고 있다. 스킨케어 브랜드 아렌시아(Arencia)는 북미 주요 쇼핑 이벤트인 아마존 ‘Big Spring Sale’에서 매출 증가를 기록했다고 14일 밝혔다.

업체에 따르면 이는 단기간 내 성과다. 아렌시아의 비타민C 라인은 미국 시장에서 한 분기 만에 1800% 성장률을 기록했다. 이와 함께 세포라(Sephora) 북미 전 매장 입점이 확정되며 오프라인 채널 확장도 진행 중이다. 아마존을 중심으로 형성된 판매 기반이 프리미엄 리테일 채널로 이어지면서 브랜드 인지도와 접근성이 동시에 확대되는 흐름이다.

업체 관계자는 “온라인 성과가 오프라인 입점으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다”며 “북미 시장 내 브랜드 입지가 확대되는 계기가 될 것으로 보인다”고 말했다.

아렌시아는 기존 K뷰티 진출 방식과 달리 북미 시장을 중심으로 초기 전략을 설정했다. 중국이나 동남아를 거치지 않고 북미 시장에서 직접 브랜드 확장을 시도한 점이 특징이다. 그 중심에는 아마존이 있다. 글로벌 소비자 반응이 빠르게 나타나는 플랫폼을 통해 제품력을 검증하고, 이를 기반으로 브랜드 인지도를 확대하는 구조다.

업계 관계자는 “과거에는 유통망 확보가 핵심이었다면 최근에는 리뷰와 콘텐츠를 기반으로 한 신뢰 형성이 중요해졌다”며 “아렌시아는 이러한 흐름을 반영한 사례”라고 설명했다. 실제로 아렌시아 제품은 아마존 내 리뷰와 사용자 콘텐츠를 중심으로 확산되며 인지도를 높였다.

사진=아렌시아

이번 성장은 비타민C 라인이 견인한 것으로 분석된다. 해당 제품군은 미국 시장에서 빠르게 확산되며 브랜드 전체 매출 증가에 기여했다. 비타민C는 글로벌 스킨케어 시장에서 경쟁이 높은 카테고리지만, 아렌시아는 사용감과 성분 구성을 차별화 요소로 내세웠다. 피부 톤 개선, 결 정돈, 저자극 포뮬러 등을 결합한 점이 소비자 반응으로 이어졌다는 분석이다.

특히 SNS와 틱톡을 중심으로 사용 전후 비교 콘텐츠가 확산되며 구매 전환에도 영향을 준 것으로 보인다. 업계에서는 이를 두고 “특정 제품이 브랜드 전체 성장을 견인하는 구조”라는 평가가 나온다.

아렌시아는 이번 성과를 기반으로 글로벌 시장 확대에 나설 계획이다. 아마존을 중심으로 구축한 판매 기반과 마케팅 전략을 바탕으로 세포라 북미 전 매장 입점을 통해 오프라인 접점을 확대하고 있다. 또한 올리브영과의 협업을 통해 유통 채널을 다각화하며 글로벌 확장을 추진 중이다. 온라인과 오프라인을 병행하는 유통 전략이 본격화되는 모습이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]