레드벨벳 아이린, ‘Love Can Make A Way’ 스페셜 비디오 공개

레드벨벳 아이린(에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘Love Can Make A Way’(러브 캔 메이크 어 웨이) 스페셜 비디오가 공개되어 화제다.

아이린은 정규 1집 ‘Biggest Fan’(비기스트 팬)의 수록곡 ‘Love Can Make A Way’ 스페셜 비디오를 오늘(14일) 0시 유튜브 아이린 채널 등에서 릴리즈했으며, 밝고 긍정적인 에너지의 타이틀곡 ‘Biggest Fan’과는 또 다른 아이린의 매력을 확인할 수 있어 글로벌 팬들에게 폭발적인 반응을 얻고 있다.

‘Love Can Make A Way’는 희망적인 분위기의 밴드 팝 곡으로, 과거의 내가 전하는 위로를 통해 현재의 내가 궁극적인 사랑의 힘을 깨닫고, 스스로에게 보답해 나가고자 하는 스토리를 가사에 풀어냈으며, 곡의 클라이맥스로 향할수록 아이린의 보컬이 전하는 감정이 진하게 스며들어 울림 있는 여운을 선사한다.

특히 이번 스페셜 비디오는 오랜 시간 한 사람을 그리워해 온 아이린이 긴 기다림 끝에 영원히 사라지지 않는 사랑을 깨닫고 한 걸음 나아가는 모습을 그렸으며, 서정적이면서도 담담한 연출이 어우러져 곡의 몰입도를 배가시킨다.

한편, 아이린 정규 1집 ‘Biggest Fan’은 음악방송과 써클 주간 차트 앨범 부문 1위를 비롯해, 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직의 ‘골드 앨범’ 인증 획득 및 한국 뮤직비디오 차트 1위, 텐센트 뮤직의 K-POP 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 28개 지역 TOP10에 오르며 뜨거운 사랑을 받고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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