‘온화→카리스마’ 손태진, 리메이크 EP '봄의 약속' 하이라이트 메들리 오픈

가수 손태진이 리메이크 EP를 통해 전 세대를 아우를 것을 예고했다.

손태진은 지난 13일 공식 유튜브 채널을 통해 리메이크 EP '봄의 약속'의 하이라이트 메들리를 오픈하며, 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.

공개된 영상에는 타이틀곡 '하숙생'을 포함한 총 5곡의 하이라이트 음원이 담겼다. 송창식의 '맨 처음 고백', 패티김의 '못 잊어', 우순실의 '잃어버린 우산', 최희준의 '하숙생', 이장희의 '나 그대에게 모두 드리리' 등 시대를 풍미한 명곡들이 손태진 특유의 깊고 부드러운 음색으로 재탄생돼 리스너들의 오감을 자극한다.

각 수록곡과 잘 어우러지는 손태진의 다채로운 비주얼 역시 눈길을 끌었다. 감성적인 영상미 속 손태진은 때로는 온화하고, 때로는 카리스마 넘치는 모습을 보여주며 '봄의 약속'에 대한 기대감을 높였다.

'봄의 약속'은 시간이 흘러도 변치 않는 명곡들을 손태진만의 감성으로 재해석한 리메이크 앨범이다. 손태진은 원곡이 지닌 감동을 오롯이 전하며 선배 아티스트들에게 존경을 표하는 동시에, 자신만의 성악과 트로트를 넘나드는 감성 짙은 보컬로 '새로운 봄의 클래식'을 완성할 예정이다.

한편, 손태진의 리메이크 EP '봄의 약속'은 오는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]