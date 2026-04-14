'원조 감성돌' 오션(5TION), 오늘(14일) 신곡 '그대 편이에요'로 컴백

1세대 대표 보이그룹 오션(5TION)이 6년 만에 신곡을 발매하고 대중 곁으로 돌아온다.

오션(5TION)은 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 '그대 편이에요'를 발매하며 본격적인 활동에 나선다.

이번 신곡 '그대 편이에요'는 "언제나 당신의 편이 되어주겠다"는 간절한 약속을 리드미컬한 멜로디와 진정성 있는 가사로 풀어낸 곡으로 소녀시대, 샤이니, 신화, 동방신기 등 수많은 아티스트들의 히트곡을 탄생시킨 프로듀서 김영후와 멤버 크리스 리(렌)가 직접 작사·작곡에 참여해 완성도를 높였다. 멤버 개개인의 매력적인 보이스와 깊은 감성이 어우러져 오랜 시간 오션을 기다려온 팬들에게 선물 같은 곡이 될 전망이다.

신곡과 함께 공개될 뮤직비디오에는 멤버들이 직접 출연해 특별함을 더했다. 미국 LA를 배경으로 한 힙한 스트리트 감성과 말리부 해변의 이국적이고 아름다운 무드가 조화를 이루며 시각적으로도 신선한 즐거움을 선사한다.

지난 2001년 데뷔해 'More Than Words' 등 수많은 히트곡으로 사랑받은 오션(5TION)은 한국과 일본을 오가며 탄탄한 팬덤을 쌓아왔다. 특히 2018년 JTBC '투유 프로젝트-슈가맨2'에 출연해 큰 반가움을 안겼던 이들은 일본 활동을 이어오다 6년 만에 국내 컴백을 결정한 만큼 신곡을 통해 보여줄 모습에 기대가 모인다.

한편 오션(5TION)은 이번 신곡 발매를 기점으로 국내 음악방송 및 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 소통할 예정이며 일본을 포함한 글로벌 활동에도 박차를 가할 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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