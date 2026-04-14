풋살연맹, 여자풋살리그·여자 대표팀 상비군 선발전 개최

사진=한국풋살연맹 제공

여자풋살의 최강자를 가린다.

한국풋살연맹(KFL)은 “2026 KFL 여자풋살리그를 개최한다”고 14일 밝혔다.

여자 대표팀 상비군 선발전을 겸해 진행되는 이 대회는 다음 달 24일 대전시 중부권역을 시작으로 전국 5개 권역에서 순차적으로 열린다. 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권 등 총 5개 권역으로 나뉘어 진행된다. 각 권역 상위팀이 전국 결선에 진출한다. 권역별로는 수도권·중부·영남권은 4강 진출팀, 호남·제주권은 결승 진출 2팀이 전국 결선에 오르게 된다. 전국 결선은 9월19일부터 20일까지 천안 코리아풋볼파크(예정)에서 열린다. 선수와 관계자 등 약 2000명이 참가할 예정이다. 문화체육관광부의 풋살리그 활성화 사업의 일환으로 추진되는 이 대회는 한국풋살연맹이 주최·주관한다.

권역 예선에는 순수 생활체육 아마추어 선수들이 참가한다. 전국 결선은 여자 1부(전문선수 출신 포함 가능)와 2부(생활체육 중심)로 구분해 운영될 예정이다.

한국풋살연맹은 향후 대표팀 훈련 및 국제 대회 대비를 위한 체계적인 지원을 확대한다. 국제축구연맹(FIFA) 및 아시아축구연맹(AFC) 주관 국제 대회 진출과 경쟁력 확보를 목표로 선수 육성 시스템을 강화해 나갈 계획이다.

김대길 한국풋살연맹 회장은 “그동안 여성 풋살 활성화를 위해 지속적으로 노력해왔다. 문체부의 지원을 통해 여자 리그를 출범하게 됐다”며 “이번 대회를 통해 생활체육 여성 동호인들도 대표팀을 꿈꿀 수 있는 기회가 마련됐다. 나아가 FIFA 및 AFC 국제 대회에서도 경쟁력을 갖출 수 있는 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

참가 신청은 대한축구협회 등록 시스템(JOIN KFA)을 통해 권역별로 할 수 있다. 세부 사항은 한국풋살연맹 홈페이지 공지사항에서 확인하면 된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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