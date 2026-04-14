‘몬길:스타 다이브’ 출시 D-1…사전 다운로드 시작

넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길:스타 다이브’(개발사 넷마블몬스터)에서 정식 출시를 하루 앞둔 14일 사전 다운로드를 시작했다고 밝혔다.

모바일 버전 사전 다운로드는 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어를 통해 진행할 수 있다. PC 버전은 에픽게임즈 스토어와 넷마블 런처를 통해 설치 가능하다.

몬길:스타 다이브는 15일 오전 10시 정식 출시 예정이다. 이를 기념하는 다양한 이벤트도 함께 열린다. 이용자들은 야옹이와 떠나는 모험, 몬스터 포획 & 보스 도전 미션, 토벌 도전 미션, 차원 균열 도전 미션 등을 수행하고 풍성한 보상을 얻을 수 있다. 또한 메이드와 토끼풀 여관의 간판 메이드 캐릭터 에스데 이벤트 모집 및 특별 이벤트도 진행한다.

한편 몬길:스타 다이브는 2013년 출시 후 큰 사랑을 받으며 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 ‘몬스터 길들이기’의 후속작으로, 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출, 몬스터를 포획·수집·합성하는 몬스터 컬렉팅 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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