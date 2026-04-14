최연화, ‘히든싱어8’ 준우승 후 국내외 열일…중국서도 공연 문의 이어져

가수 최연화가 국내·외 러브콜이 이어지며 바쁜 행보를 예고했다.

데뷔 16년 만에 단독 콘서트를 개최해 팬들과 특별한 만남을 가진 최연화는 새 시즌으로 돌아온 ‘히든싱어8’의 첫 시작이었던 심수봉 편에서 준우승을 차지해 국내는 물론 고향인 중국에서 행사 문의가 잇따르고 있다.

최연화는 지난 3월 1일 서울 영등포아트홀에서 데뷔 16년 만에 자신의 이름을 내걸고 첫 단독 콘서트 ‘오소서’를 개최했다. 이번 공연은 할아버지의 조국인 한국에서 낯선 이방인으로서 겪었던 외로움과 음악으로 이를 극복해낸 그녀의 인생 서사를 담아냈다.

이번 콘서트는 16년 동안 한국 생활을 하며 자신을 지탱해 준 음악을 통해 관객들에게 따뜻한 온기와 열정을 전했다. 팬클럽 ‘엘사 최연화’를 비롯해 후배가수들의 초청무대가 어루어져 2시간 동안 눈물과 웃음이 교차하는 감격의 무대를 선사했다.

최연화에 대한 관심은 방송으로 이어졌다. JTBC ‘히든싱어8’ 심수봉 편에 모창능력자로 출연해 원조 가수 심수봉 특유의 비음과 애절한 감성을 완벽하게 재현하며 판정단에게 놀라움을 안겼다.

최종 5라운드 미션곡인 ‘백만 송이 장미’ 대결 끝에 준우승을 차지한 최연화는 “어린 시절 하얼빈에서 비디오로 심수봉 선생님의 무대를 보며 가수의 꿈을 키웠다”며 “꿈에 그리던 롤모델과 한 무대에 선 것만으로도 인생 최고의 순간”이라고 벅찬 소감을 밝혔다. 이번 활약으로 ‘왕중왕전’ 출전권까지 획득하며 향후 어떤 무대를 선보일지 관심을 모으고 있다.

방송에서도 최연화는 중국 정부 소속 2급 가수로 활동했던 이력이 전해졌고, 출연 영상이 화제가 되면서 국내는 물론 중국에서도 공연 및 행사 문의가 이어지고 있다. 3월 15일에는 한중수교 34주년을 기념 ‘중국동포 콘서트’에 주현미, 박상철, 전하윤, 김청과 열정의 무대를 선보였다.

소속사 관계자는 “방송 이후 한국과 중국을 잇는 가교 역할을 기대하는 팬들의 응원이 뜨겁다”며 “ ‘2026 LFFF 국제민속영화제’ 홍보대사 활동을 비롯해 다양한 행사 무대를 통해 열정의 무대를 선보일 것”이라며 응원을 당부했다.

최연화는 지난해 11월 발표한 다섯 번째 앨범의 타이틀곡 ‘오소서’로 활동을 이어가고 있다. 조선 실학자 정약용의 강진 유배 시절, 아내 홍씨가 시집올 때 입었던 하피치마를 강진으로 보냈던 실화를 바탕으로 했다. 호소력 짙은 가창과 안정된 보컬이 짙은 감동을 자아내는 곡으로 인기를 얻고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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