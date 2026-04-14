부산성모병원, 2026 사전연명의료의향서 등록기관 권역거점기관 연속 선정

부산가톨릭의료원 부산성모병원이 2025년에 이어 2026년에도 사전연명의료의향서 등록기관 권역거점기관으로 최종 선정되었다.

사전연명의료의향서란 19세 이상의 성인이 향후 임종과정을 대비해서 사전에 연명치료를 거부하겠다는 의사를 작성하는 문서이다. 이를 통해 환자는 심폐소생술, 인공호흡기 착용, 혈액투석, 항암제 투여 등 치료 효과 없이 임종 과정만을 연장하는 '연명의료'의 시행 여부나 호스피스 이용에 대한 본인의 의사를 명확히 밝힐 수 있다. 이 제도는 환자의 자기결정권을 보장하고, 삶의 마지막 순간을 존엄하게 맞이할 수 있도록 돕기 위해 마련되었다.

작년 사업에서 전국 의료기관 중 권역거점기관으로 선정된 곳은 부산성모병원과 경북대학교병원 단 두 곳뿐이었다. 부산성모병원은 그동안 지역 내 사전연명의료의향서 활성화를 위해 꾸준히 노력해 온 점과 제도의 확산 및 정착에 기여한 공로를 지속적으로 인정받아 연속 지정의 쾌거를 이루었다. 2026년 사전연명 권역거점기관에는 부산성모병원을 비롯하여 경북대학교병원, (사)소비자교육중앙회 전북특별자치도지부, (사)호스피스코리아, 대한웰다잉협회, 춘천미래동행재단이 함께 지정되었다.

앞으로 부산성모병원은 거점기관으로서 지역 내 다른 등록기관들의 역량 보완 및 지역 네트워크 형성과 협력대응방안 마련을 통해 연명의료결정제도를 체계화할 계획이다. 또한 이들 기관과 긴밀하게 협력하여 지역민들을 위한 홍보 행사 등 다양한 연계 사업을 점진적으로 확대 운영해 나갈 예정이다.

구수권 부산성모병원장은 "생애 말기 환자분들의 인간적인 존엄성을 지키고 자기결정권을 존중하는 것은 매우 중요한 가치이다. 부산성모병원은 거점기관으로서 이 제도의 안정적인 정착과 발전에 기여하고, 지역사회에 올바른 인식이 확산될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다."라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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