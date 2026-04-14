테라투어는 후지산과 가장 인접한 도시인 후지노미야시를 거점으로 하는 후지산 골프투어 상품을 출시했다고 밝혔다.

테라투어에 따르면 기존 시즈오카 시내 숙박 기반의 골프 일정은 이동 효율성 면에서 한계가 뚜렷했다. 시내에서 골프장까지 이동하는 데 평균 1시간 이상 소요되어 골퍼들의 피로도가 높았기 때문이다. 반면 후지노미야를 거점으로 삼을 경우 주요 골프장까지 15~30분이면 도착할 수 있어 이동 스트레스를 최대한 줄였다는 설명이다.

경제성 측면에서도 차별화를 두었다. 후지노미야는 시즈오카 시내 대비 숙박비가 저렴하고, 이동 거리가 짧아 교통비 절감 효과도 크다.

현지 인프라도 충분하다. 후지노미야역 인근에 이온몰, 드럭스토어, 다양한 음식점이 밀집해 있어 라운딩 후 여가를 즐기기에도 부족함이 없다.

테라투어 관계자는 “이번 상품은 제주항공을 이용하며 36홀 기준 2박 3일, 54홀 기준 3박 4일 일정으로 구성돼 합리적인 가격과 효율적인 동선을 동시에 잡았다”라며 “대표 코스로는 G8 후지, 니시후지, 쥬리기, 후지치산, 리버후지, 다이후지 골프장 등이 포함된다” 고 소개했다.

회사측에 따르면 해당 패키지는 고객 요청 시 후지클래식, 아사기리 잼버리 등 프리미엄 코스로의 업그레이드도 가능하다.

테라투어 관계자는 “일본 골프업계를 대표하는 아코디아 골프 및 PGM과의 협력을 통해 다양한 골프장 라인업을 확보했다”며 “이동 시간은 줄이고 후지산의 절경은 더 가까이서 즐길 수 있는 후지노미야가 일본 골프여행의 새로운 기준이 될 것”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]