‘왕사남’ 열풍에 국가유산청 궁궐·왕릉서 단종 유산 체험 확대

영월 장릉 전경. 궁능유적본부 제공

영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행을 계기로 단종의 서사가 주목받음에 따라 단종의 발자취를 체험할 수 있는 프로그램이 확대되고 있다.

국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 경복궁과 조선왕릉을 연결하는 ‘국가유산 가치 확산 프로그램’을 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램은 영화의 흥행으로 시작된 일명 단종 열풍을 국가유산에 대한 관심으로 확장하고, 국민이 역사 현장에서 직접 보고 듣고 체험할 수 있는 기회를 넓히기 위해 마련됐다. 경복궁·장릉·사릉·종묘 등 주요 유적을 잇는 다양한 프로그램을 통해 단종과 정순왕후의 발자취를 직접 따라가며 국가유산의 의미를 느낄 수 있다.

먼저 오는 20∼30일 궁중문화축전 공식 인스타그램을 통해 왕사남 속에서 단종이 머물렀던 경복궁 전각의 이름을 맞히는 퀴즈가 진행된다. 정답자 중 추첨 20명에게는 K-헤리티지 온라인몰 쿠폰과 2026년 가을 궁중문화축전 폐막식 관람권이 증정된다.

오는 27일부터 5월3일까지는 하루 3회씩(10:30·13:30·16:00) 경복궁 생과방에서 단종의 어린 시절 이야기를 곁들인 특별 프로그램이 운영된다. 어린 임금을 뜻하는 유주를 주제로 한 해설과 함께 단종 관련 식재료를 활용한 간편식을 체험할 수 있다. 총 18회 운영되며, 회당 34명씩 총 612명이 참여할 수 있다. 프로그램은 단종과 만나기(단종 소개), 단종과 함께하기(나물 활용 간편식 체험), 단종과 공감하기(편지쓰기), 일상의 나로 돌아오기(긍정 정서변화) 구성되며 무료 사전예약제로 운영된다.

사릉 능침 모습. 궁능유적본부 제공

또 4월(4.30~5.1)과 5월(5.29~30), 10월(10.30~31) 총 3회에 걸쳐 단종과 정순왕후의 비극적이지만 애틋한 발자취를 따라가는 1박 2일 답사 프로그램이 운영된다. 창덕궁에서 시작해 영월 청령포와 장릉(단종의 능), 남양주 사릉(정순왕후의 능)을 거쳐 부부의 신주가 모셔진 종묘 영녕전에서 마무리되는 여정이다.

7월에는 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용해 왕과 함께하는 삶을 현대적으로 재해석한 영상, 사진 등을 모집하는 국민 참여형 공모전도 개최된다. 전문가 1차 심사와 궁중문화축전 인스타그램을 통한 2차 국민 투표로 진행된다.

다가오는 10월 개막하는 조선왕릉 공연·답사·체험 행사 조선왕릉축전에 앞서 단종이 잠든 장릉과 그의 비 정순왕후의 사릉을 기억하는 사전 행사도 진행된다. 6월 장릉과 사릉의 소나무 인증 사진 이벤트를, 7월 숏폼 제작 이벤트를 진행해 두 능의 역사적 의미를 되새길 예정이다.

허민 청장은 “영화 속 서사를 국가유산 현장과 연결함으로써 국민들이 역사를 더욱 입체적으로 경험하기를 기대한다”며 “앞으로도 대중문화 콘텐츠를 활용해 국가유산의 가치를 널리 알릴 수 있는 다양한 프로그램을 선보일 것”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]