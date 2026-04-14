'2군행' 노시환, 연봉도 깎인다…최소 1667만원 삭감, '하루 166만원꼴'

프로야구 한화 이글스 내야수 노시환이 성적 부진으로 2군으로 내려가면서 1군 엔트리 제외 기간 급여 일부가 삭감될 전망이다. 삭감 규모는 하루 166만원 수준으로 알려졌다.

지난 13일 한화 구단은 노시환을 1군 엔트리에서 말소했다고 알렸다. 개막 이후 13경기 만이다.

'2군행' 배경은 성적 부진이다. 노시환은 올 시즌 13경기에 모두 출전해 타율 0.145(55타수 8안타), 3타점에 그쳤다. 삼진은 21개로 리그 최다였으며 OPS(출루율+장타율) 역시 0.394로 저조했다. 수비에서도 실책 3개를 기록하는 등 전반적인 경기력이 아쉬웠다.

구단은 재정비와 타격감 회복 등을 고려해 노시환의 1군 엔트리 말소를 결정했다. 다만 이에 따라 연봉 일부 삭감도 불가피하다.

노시환은 올 시즌을 앞두고 한화와 11년 총액 307억원에 계약을 체결했다. 이는 KBO리그 역대 최장 기간, 최고액 계약이었다.

KBO 규정에 따르면 연봉 3억원 이상의 선수가 1군 엔트리에서 제외될 경우 구단은 해당 기간 급여를 전액 지급할 필요가 없다. 노시환은 경기력 저하 등 선수 측 귀책사유로 말소된 경우로 이 규정이 적용되는 대상이다. 선수 연봉의 300분의 1의 50%에 1군에서 제외된 일수를 곱한 금액이 연봉에서 삭감된다.

노시환의 연봉은 10억원. 이를 기준으로 계산하면 노시환이 받지 못하는 금액은 하루 약 166.6만원이다. 2군에 내려간다면 최소 열흘 뒤에야 1군 등록이 가능하기에 노시환은 최소 1667만원을 받지 못한다.

한편 한화는 노시환의 부진 속 3연패에 빠졌다. 지난 10~12일 기아 타이거즈와의 주말 3연전을 모두 내줬다.

<뉴시스>

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