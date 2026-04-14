플레이브, 더현대 서울 1000평 규모 팝업…‘대세 입증’

사진=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 더현대 서울을 가득 채우며 화제의 중심에 섰다.

플레이브는 네 번째 미니앨범 ‘칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)’ 발매를 기념해 더현대 서울 5층에서 대형 팝업 스토어를 진행 중이다.

이번 팝업은 지난 2024년 진행된 팝업 당시 활용했던 약 220평 규모의 에픽서울에 더해 약 1000평 규모의 사운즈포레스트까지 포함해 더현대 서울 5층 전관을 아우르는 대형 프로젝트로 꾸며졌다. 공간 곳곳에는 앨범 콘셉트를 반영한 포토존과 전시가 마련돼 방문객들에게 색다른 경험을 제공하고 있다.

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특히 사운즈포레스트에서는 VR 체험이, 에픽서울에서는 게임 콘텐츠가 운영되며 팬들의 높은 참여를 이끌고 있다. 관람객들은 플레이브의 세계관을 직접 체험하며 몰입도를 높였고, 현장은 연일 많은 인파로 북적이며 뜨거운 열기를 이어가고 있다. 다양한 포토존과 체험형 공간은 단순한 전시를 넘어 ‘경험형 콘텐츠’로서의 재미를 더하고 있다.

사운즈포레스트는 에스파, 세븐틴, 지드래곤, 제로베이스원 등 최정상 아티스트들이 팝업과 전시를 진행해 온 더현대 서울의 대표 프리미엄 공간이다. 플레이브 역시 해당 공간을 활용하며 존재감을 드러냈다.

또한 팝업 현장에서는 14일부터 지난 13일 발매된 플레이브의 새 미니앨범 ‘칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)’의 실물 앨범이 판매된다.

이번 팝업을 통해 플레이브는 음악을 넘어 공간과 체험을 아우르는 콘텐츠로 팬들과의 접점을 넓히고 있다. 온·오프라인을 넘나드는 입체적인 활동으로 팬 경험을 강화하고 있다는 평가다.

플레이브는 지난해 11월 21일과 22일 서울 고척 스카이돔(SKY DOME)에서 개최된 ‘대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)’를 전석 매진시키며 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 마무리했다.

앞서 지난 3일 ‘흥흥흥 (feat. SOLE)’을 선공개하며 컴백 열기를 끌어올린 데 이어, 지난 13일 네 번째 미니앨범 ‘칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)’를 발매해 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.

‘PLAVE 4th Mini Album ‘Caligo Pt.2 POP-UP STORE in THE HYUNDAI SEOUL’은 오는 19일까지 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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