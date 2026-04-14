나연·리즈→로이킴·플레이브…‘오늘도 매진’ 황금 OST 라인업

드라마 '오늘도 매진했습니다' OST 전체 가창 라인업이 공개됐다.

14일 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(연출 안종연/ 극본 진승희/ 제작 스튜디오S, 비욘드제이, 슬링샷 스튜디오) OST 제작사 냠냠엔터테인먼트는 OST 전체 가창 라인업을 공개했다.

'오늘도 매진했습니다' OST에는 귀를 사로잡는 가창자들이 한데 모여 보고 듣는 재미를 더한다. 쳥량하면서도 힘 있는 보컬로 사랑받는 아이브(IVE) 리즈와 풍부한 표현력으로 과몰입을 유발하는 로이킴, 다양한 장르의 곡을 통해 리스너들의 취향을 저격하는 10CM(십센치), 가성과 진성을 오가며 애틋한 청춘의 감성을 그려낼 투모로우바이투게더 수빈·태현, 풋풋하고도 맑은 감성이 강점인 볼빨간사춘기, 먹먹한 보컬로 수많은 드라마의 OST를 히트시킨 헤이즈가 참여해 순차적으로 음원을 발매한다.

이어 밝고 청량한 보컬이 돋보이는 트와이스(TWICE) 나연, 폭발적인 가창력의 거미, 섬세한 감정 표현에 강점을 지닌 펀치, 독보적인 음색과 가창력으로 감성을 전하는 정승환, 독창적인 콘셉트로 주목받고 있는 플레이브까지 함께하며 대한민국 최고의 음원 강자들과 아이돌들이 총출동하는 막강한 가창 라인업을 완성했다.

'오늘도 매진했습니다'는 실력과 개성을 겸비한 아티스트들의 목소리로 드라마를 더욱 풍성하게 꾸밀 예정이며, 극 중 인물들의 서사를 극대화하는 OST로 극의 감정선을 세심하게 어루만질 전망이다.

여기에 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 주목받은 송동운 프로듀서가 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 힘을 보탠다. 송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시켰다. 송동운 프로듀서가 이번 OST를 통해 또 어떤 완성도 높은 곡으로 극에 활력을 불어넣을지 궁금증이 더해진다.

OST 가창 라인업을 모두 공개하며 첫 방 기대감을 높이고 있는 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스를 담은 드라마다. 오는 22일 수요일 밤 9시 SBS에서 첫 방송된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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