방탄소년단 ‘스윔’, 빌보드 핫100 5위…디지털 음원 판매는 3주 연속 1위

사진=빅히트 뮤직

방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 5위를 기록했다.

13일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 ‘스윔’은 핫100 5위로, 지난주 2위에서 세 계단 내려왔다. ‘스윔’은 발매 첫 주 해당 차트 1위를 기록한 바 있다. 3주 연속 10위 안에 이름을 올리고 있다.

엘라 랭글리의 ‘추진 텍사스’(Choosin' Texas)가 지난주에 이어 연속으로 정상 자리를 지켰다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 가상 걸그룹 헌트릭스의 ‘골든’은 이번 주 핫100에서 지난 주와 같은 7위에 올랐다.

핫100은 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 집계하는 차트로, 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 낸다.



‘스윔’은 디지털 송 세일즈 차트에서 3주 연속 1위(2만4000건 판매)를 지켰다.

정규 5집 ‘아리랑’은 최신(4월 18일 자) 메인 앨범 차트인 빌보드 200 1위에 랭크됐다. 지난주 해당 차트에서 한국 가수 최초로 2주 연속 1위를 차지한 데 이어 이번 주에도 정상을 지키며 3주 연속 정상이라는 신기록을 이어갔다. 그룹 앨범이 이 차트에서 3주 연속 정상에 오른 것은 2012년 발매된 멈포드 앤 선즈(Mumford & Sons)의 ‘Babel’ 이후 처음이다. 앞서 ‘아리랑’은 2014년 12월 빌보드 유닛 집계 도입 이후 그룹 앨범 가운데 가장 좋은 성적으로 ‘빌보드 200’(4월 4일 자) 1위를 차지했다.



방탄소년단은 ‘아리랑’과 ‘스윔’으로 2주 전 메인 차트인 핫100과 빌보드200에 데뷔 즉시 정상에 직행하는 기염을 토했다.



지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN GOYANG’을 개최하고 13만 2000명의 관객과 만난 방탄소년단은 총 34개 도시에서 85회 공연을 열고 전 세계 아미(팬덤명)을 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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