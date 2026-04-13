슈퍼주니어 新 유닛 등장…83년생 동갑내기 이특·희철 '팔삼즈'

한류그룹 '슈퍼주니어(SUPER JUNIOR)'가 새로운 유닛을 결성한다.

13일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 슈퍼주니어 1983년생 동갑내기 이특과 희철이 결성한 슈퍼주니어의 새로운 유닛 '슈퍼주니어-팔삼즈(슈퍼주니어-83z)'가 7월 유닛으로 정식 데뷔한다.

SM은 "나이 외에 모든 것이 서로 다른 이특과 희철이 만드는 반전 케미스트리를 만날 수 있다"고 예고했다.

특히 슈퍼주니어-83z는 팬콘 투어 '일구팔삼(1983)'을 연다. 서울부터 도쿄, 방콕, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 마카오, 가오슝, 싱가포르, 타이베이까지 아시아 9개 지역을 찾는다.

팬콘 투어의 시작을 알리는 서울 공연은 7월 25~26일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 펼쳐진다.

이들은 앞서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 월드 투어 앙코르 공연 '슈퍼쇼 10' 에스제이-코어 인 서울'에서 신곡 '온새미로(ONSAEMIRO)' 무대를 깜짝 공개해 유닛 활동을 예고했다.

슈퍼주니어는 K-팝 그룹 중 가장 많은 유닛을 파생했다. 보컬 유닛 '슈퍼주니어-K.R.Y.', 트로트 유닛 '슈퍼주니어-T', 중국 유닛 '슈퍼주니어-M', 밝은 에너지를 뽐내는 '슈퍼주니어-해피(Happy)', 위트가 넘치는 '슈퍼주니어-L.S.S.' 등이다. 2인조 유닛으로는 동해·은혁의 '슈퍼주니어-D&E'가 있다.

한편, 슈퍼주니어는 '슈퍼 쇼(SUPER SHOW) 10'으로 서울, 홍콩, 자카르타, 마닐라, 멕시코시티, 몬테레이, 리마, 산티아고, 타이베이, 방콕, 나고야, 싱가포르, 마카오, 쿠알라룸푸르, 가오슝, 사이타마, 호치민 등 전 세계 17개 지역에서 앙코르 포함 32회 공연을 마쳤다. 해외 그룹 최초 타이베이 돔 입성 기록을 세웠다.

<뉴시스>

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