[SW포토]김도균 서울이랜드FC 감독 우승

정몽규 대한축구협회장(왼쪽)이 13일 경기도 용인 코리아CC에서 열린 '2026 축구인 골프대회'에서 우승을 차지한 김도균 서울이랜드FC 감독에게 트로피를 전달한 뒤 포즈를 취하고 있다. 용인=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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