K리그, 디즈니코리아와 ‘토이 스토리’ 테마 협업 전개

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 손잡았다. 디즈니·픽사의 인기 애니메이션 ‘토이 스토리’ 테마 협업을 진행한다. 지난해 큰 화제를 모았던 ‘주토피아’ 테마 협업에 이은 2번째 만남이다.

주토피아 테마 협업은 앞서 ‘팀 K리그’ 유니폼 제작, FC서울 홈경기 시축, 더현대 서울 및 K리그 구장별 팝업스토어 운영 등 다채로운 프로그램으로 팬들을 만났다. 특히 더현대 서울에서 열렸던 팝업스토어는 누적 방문객 약 6만명을 기록했다. K리그와 디즈니 팬들 모두를 사로잡는 저력을 보였다.

이번 협업에서는 K리그 구단별 ‘토이 스토리’ 캐릭터를 선정하고 이를 반영한 다양한 프로그램을 전개할 예정이다. 각 구단에 매칭될 캐릭터는 4월 중 공개된다.

본격적인 협업은 다음달 전북 현대 홈경기에서 첫선을 보인 뒤, 이어 대전하나시티즌, 인천유나이티드 홈경기에서도 차례대로 공개되며 열기를 이어갈 계획이다.

‘토이 스토리5’ 개봉 시점인 6월 중순에는 한정판 협업 제품을 만나볼 수 있는 팝업스토어가 문을 연다. 관련 상세 정보는 K리그 공식 인스타그램을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.

연맹은 이번 협업을 통해 축구장을 찾는 팬들이 경기 관람뿐만 아니라 색다른 즐거움을 현장에서 경험하기를 기대하고 있다. 아울러 전 세대를 아우르며 사랑받는 ‘토이 스토리’ 테마 협업을 통해 K리그가 대중에게 더 친근하게 다가가는 계기를 마련하고자 한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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