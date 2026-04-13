키움, 디에포와 파트너십 체결

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 스포츠웨어 브랜드 디에포와 2026시즌 파트너십 계약을 체결했다.

이번 파트너십 체결로 키움은 포수 후면 LED에 디에포 광고를 노출한다. 디에포는 이에 따른 후원을 진행한다.

키움 위재민 대표이사는 “스포츠웨어 브랜드 디에포와 파트너십을 맺게 돼 뜻깊다. 디에포가 추구하는 스포츠 감성과 라이프스타일이 구단과도 잘 어울린다고 생각한다. 앞으로 다양한 마케팅 협업을 통해 고척스카이돔을 찾는 팬들에게 즐거운 경험을 선사하겠다”고 말했다.

디에포 관계자는 “키움히어로즈와의 이번 협약이 팬들과 더 가까이 호흡할 수 있는 좋은 출발점이 되길 바라며, 앞으로도 의미 있는 협업과 경험을 꾸준히 만들어가겠다”고 말했다.

디에포(DeÉpo)’는 스포츠를 뜻하는 스페인어 Deporte와 시대를 의미하는 Época를 결합한 브랜드로, “일상에 스포츠를 더하다”라는 브랜드 컨셉 아래 활기차고 긍정적인 스포츠 감성과 현대적이며 간결한 디자인을 함께 담아내고 있다. 스포츠웨어 본연의 기능성은 물론, 일상에서도 자연스럽게 어우러지는 감성을 강조하는 것이 특징이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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