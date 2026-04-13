[SW포토] 프로배구 영플레이어와 MVP수상자

프로배구 삼성화재의 이우진,대한항공의 한선수, GS칼텍스의 실바, 한국도로공사 이지윤(왼쪽부터)이 13일 광진구 비스타 워커힐서울에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식'에서 영플레이어상과 MVP를 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. 2026.04.13.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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