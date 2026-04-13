제이에스티나X아이유, 찬란한 순간 조명한 ‘Art of Shine’ 팝업스토어 오픈

이미지=제이에스티나 (J.ESTINA)

국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 지난 11일 롯데백화점 잠실점 1층에 ‘Art of Shine’ 팝업스토어를 오픈했다고 13일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 팝업스토어는 ‘Art of Shine’ 캠페인 공개와 더불어 제작 지원에 참여한 뮤즈 아이유 주연 드라마 MBC ‘21세기 대군부인’에서 영감을 받아 기획됐다. 성희주의 드레스룸 컨셉으로 구현된 동양적 미학과 현대적인 감성을 조화롭게 담아낸 공간으로 현장에서는 드라마 속 아이유 착용 제품인 ‘셀레스티아(CELESTIA)’와 ‘에테르(ETER)’ 주얼리 컬렉션을 비롯해 K-패션 무드의 팝업 스페셜 에디션을 함께 만나볼 수 있다.

별처럼 빛나는 아름다움을 표현한 ‘셀레스티아(CELESTIA)’와 인피니티 모티브로 변치 않는 인연을 그린 ‘에테르(ETER)’ 컬렉션, 조엘 티아라를 사방으로 레이어링하여 완성한 패턴으로 고유의 미학을 현대적으로 재해석한 JOELLE 팝업 스페셜 에디션은 방문객들에게 한 차원 높은 시각적 즐거움을 선사할 예정이다.

이번 팝업스토어에서는 ‘21세기 대군부인’ 속 아이유 착용 주얼리를 15% 할인 혜택으로 만나볼 수 있으며, 구매 금액대별 아이유 굿즈 증정, 팝업스토어 단독 럭키드로우 등 다양한 프로모션도 진행된다.

‘Art of Shine’ 팝업스토어는 11일 롯데백화점 잠실점을 시작으로 AK 수원점, 현대백화점 목동점 등을 거쳐 주요 거점 매장에서 순차적으로 진행될 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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