백상예술대상 주인공 누가될까…‘왕사남’·‘어쩔수가없다’ 7개 후보

영화 ‘왕과 사는 남자’, ‘어쩔수가없다’가 제62회 백상예술대상에서 7개 부문에 노미네이트 됐다.

백상예술대상 사무국은 13일 공식 홈페이지와 SNS를 통해 제62회 백상예술대상 방송·영화·연극·뮤지컬 부문별 후보를 발표했다.

올해 영화계는 오랜만에 극장가가 활기를 되찾으며 희망을 엿봤다. 이에 따라 이번 백상예술대상 영화부문 후보로는 1000만 관객의 지지를 받은 작품부터 평단의 극찬을 끌어낸 수작까지, 한국 영화의 넓은 스펙트럼을 고스란히 담았다.

최다 노미네이트 작품은 각 7개 부문 후보에 오른 장항준 감독의 ‘왕과 사는 남자’와 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’이다. 영화 ‘세계의 주인’ 역시 주요 부문 후보에 이름을 올리며 이들과 어깨를 나란히 했다.

백상예술대상 사무국에 따르면 작품상 부문은 ‘3학년 2학기’, ‘굿뉴스’, ‘세계의 주인’, ‘어쩔수가없다’, ‘왕과 사는 남자’가 치열한 심사를 거쳐 노미네이트됐다. 감독상은 김도영 감독(만약에 우리), 박찬욱 감독(어쩔수가없다), 변성현 감독(굿뉴스), 윤가은 감독(세계의 주인), 장항준 감독(왕과 사는 남자)이 후보다. 한국 영화계의 빛나는 미래 신인 감독상 부문에는 권용재 감독(고당도), 김수진 감독(노이즈), 김용환 감독(연의 편지), 박준호 감독(3670), 장병기 감독(여름이 지나가면)이 감동의 자리를 꿰찼다.

각본상은 박준호 감독(3670), 변성현 감독·이진성 작가(굿뉴스), 연상호 감독(얼굴), 윤가은 감독(세계의 주인), 임나무 작가(사람과 고기)가 경합한다. 예술상 부문은 김상범·김호빈 편집감독(굿뉴스 편집), 김우형 촬영감독(어쩔수가없다 촬영), 이목원 미술감독(얼굴 미술), 이민휘 음악감독(파반느 음악), 정성진·김우철 슈퍼바이저(전지적 독자 시점 VFX)를 후보로 내로라하는 업계 베테랑 스태프들의 예술적 감각과 노고를 치하한다.

어느 해보다 많은 관심이 쏠리고 있는 남자 최우수 연기상 부문은 구교환(만약에 우리), 박정민(얼굴), 유해진(왕과 사는 남자), 이병헌(어쩔수가없다), 홍경(굿뉴스)이 최종 후보로 선택됐다. 고아성(파반느), 문가영(만약에 우리), 손예진(어쩔수가없다), 이혜영(파과), 한예리(봄밤)는 역대급 열연을 무기로 여자 최우수 연기상 부문에서 격돌한다.

매해 가장 뜨거운 경쟁이 펼쳐지는 조연상은 10인의 후보 누가 수상해도 이의를 제기할 수 없을 만큼 쟁쟁하다. 류승범(굿뉴스), 박해준(휴민트), 유지태(왕과 사는 남자), 이성민(어쩔수가없다), 장용(사람과 고기)이 남자 조연상 후보, 신세경(휴민트), 신현빈(얼굴), 염혜란(어쩔수가없다), 장혜진(세계의 주인), 전미도(왕과 사는 남자)는 막강한 여자 조연상 라인업을 완성했다.

신인 연기상 부문은 이보다 더 싱그러울 수 없는 원석이 가득하다. 문상민(파반느), 박지훈(왕과 사는 남자), 안효섭(전지적 독자 시점), 유이하(3학년 2학기), 조유현(3670)이 남자 신인 연기상 후보, 서수빈(세계의 주인), 신시아(오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도), 신은수(고백의 역사), 채원빈(야당), 최유리(좀비딸)이 여자 신인 연기상 후보다.

제62회 백상예술대상은 내달 8일 오후 7시 50분 서울 코엑스 D홀에서 개최된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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